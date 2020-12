Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach einer Operation an der Hüfte müssen die Adler Mannheimer wohl die komplette Spielzeit auf Andrew Desjardins verzichten. Der 34-Jährige wäre sicher ein Kandidat für das Kapitänsamt gewesen. Mit Ben Smith und seinen Vertretern Denis Reul und Tommi Huhtala haben die Spieler aber eine gute Wahl für die Nachfolge von Marcel Goc getroffen, der in den Trainerstab gewechselt ist. Smith spielt im dritten Jahr für die "Greifvögel", ist Absolvent der Boston University und trug bereits 2018 das "C" auf dem Trikot beim Calder-Cup-Sieg der Toronto Marlies. Der 32-Jährige gilt als Vorbild in Sachen Einsatz, Teamgeist, Disziplin und Sozialkompetenz.

Wo Trainer, Manager, Spielführer und Geschäftsführung bisher Anfang August die Medien vor Ort informieren, war es diesmal vier Tage vor dem vierten Advent, als die Klubvertreter in einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (Samstag, 16.30 Uhr) Rede und Antwort standen.

Das zeigt einmal mehr die besonderen Umstände dieser Eishockey-Saison auf, die für den noch amtierenden Deutschen Meister gerade mal zwölf Tage vor Ablauf dieses Jahres und 255 Tage nach dem Abbruch der vorigen Saison am Samstag (16.30 Uhr) gegen die Franken beginnt.

Wie sind die Erwartungen? "Wer im Spiel am besten Dinge wie Gehaltsverzicht oder Bedenken in Sachen Gesundheit ausblenden kann, wird am erfolgreichsten starten", sagt Axel Alavaara. Der Sportmanager betont trotz ständiger Umplanungen: "Es ist unser Anspruch, auch diesmal um die Meisterschaft mitzuspielen." Was die fehlende Unterstützung von außen angeht, gibt Mike Pellegrims zu bedenken: "Unsere Wand mit den Fans fehlt schon, Spieler wie David Wolf werden davon richtig gepuscht."

Welche Rolle spielt Felix Schütz? Welche Position der weitgereiste Routinier, der 2003 bei den Jungadlern einen Teil seiner Ausbildung absolvierte, einnimmt, konnte Pavel Gross noch nicht mitteilen: "Das hängt davon ab, wie lange Lean Bergmann und Marc Michaelis noch zur Verfügung stehen." Derzeit müsse man jeden Tag mit einer neuen Entwicklung in der NHL rechnen, sagt der Trainer. "Mit seinem Spielverständnis, seiner Kreativität sowie seinen läuferischen Qualitäten wird Felix unser Spiel bereichern", begründet Manager Alavaara den Blitztransfer vom Montag. Da Desjardins nicht lizenziert wurde, könnte der Klub noch zwei Importspieler verpflichten. Transferschluss ist am 1. März 2021.

Wer fehlt gegen Nürnberg? "Sinan Akdag ist erst bei 70 Prozent, er fällt aus", berichtet Gross, dessen Reihenzusammenstellung wesentlich von den der Verfügbarkeit der NHL-Leihspieler abhängt. Aus Heilbronn wurden die Förderlizenzspieler Wirth, Brune und Valenti hochgezogen, Letzter fällt aber wegen einer Darmgrippe aus. Die U 20-Talente Thiel und Ribarik bleiben Teil der Trainingsgruppe. Stützle, Elias (U 20-WM) und Loibl (Beininfektion) fehlen weiterhin.

Wie ist der Gegner einzuschätzen? Die Ice Tigers haben ihren Kader stark verjüngt und befinden sich erst seit 7. Dezember mit nur zwei Testspielen im Mannschaftstraining. Der Einfluss des neuen Trainers Frank Fischöder wird deutlich, der langjährige Jungadler-Trainer holte drei seiner ehemaligen Schützlinge nach Franken. "Es wird eine spezielle Begegnung mit Fischi", lächelt Gross in die Kamera: "Wir bereiten uns trotzdem auf einen starken Gegner vor."

Wie finden Corona-Tests statt? Drei Corona-Test pro Woche (ein PCR-Test, zwei Antigen-Schnelltests) für Spieler, Trainer, Betreuer und den gesamten Sportstab sind in der DEL vorgeschrieben. Jeder Klub gibt dafür bis zu 80.000 Euro aus.

Wann werden Spiele abgesagt? Sobald einem Klub ein Torhüter und zehn Feldspieler zur Verfügung stehen, muss er antreten. Eine Partie wird nur verlegt, wenn eine Mannschaft aufgrund behördlich angeordneter Quarantäne nicht spielen darf. Sporttypische Sachverhalte (Verletzungen, Sperren) sind unerheblich. Die Klubs können über die maximal 30 Lizenzen hinaus (elf Importspieler, mindestens zwei U 23) unbegrenzt deutsche U 20-Spieler einsetzten. Die Entscheidung, ob bei einem positiv getesteten Spieler die komplette Mannschaft in Quarantäne muss, trifft das örtliche Gesundheitsamt.

Samstag, 16.30 Uhr: Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers.