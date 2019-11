Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler haben eine kleine Serie gestartet und erwarten nach dem vierten Sieg in Folge – dem 3:1 in Wolfsburg – nun am Sonntag (14 Uhr, SAP Arena) den Rangfünften Düsseldorfer EG. Für die Partie gegen den vom Mannheimer „Eishockey-Denkmal“ Harold Kreis zum zweiten Mal trainierten Altmeister waren gestern nur noch wenige Restkarten erhältlich.

„Wir haben einige Dinge umgestellt, blocken mehr Schüsse, lassen weniger Großchancen zu, so leicht wie unsere Gegner Ende vor vier Wochen zu Toren kamen, geht’s nicht mehr“, äußerte sich Matthias Plachta nach der Schluss-Sirene in Wolfsburg.

Was Torhüter Johan Gustaffson nach seinem elften Einsatz trotz des erst 50 Sekunden vor Schluss verpassten dritten Shutout bestätigte: „Meine Vorderleute haben mir einiges an Arbeit abgenommen und etliche Schüsse geblockt.“ Der mit einem Einjahresvertrag ausgestattete Schwede betreibt das von Pavel Gross so geschätzte „Jobsharing“ mit Dennis Endras (bisher 15 Einsätze). Ob dies auch in der kommenden Saison so sein wird, ist fraglich. Die Gerüchteküche auf dem Boulevard spült seit kurzem nicht ganz abwegig die Rückkehr von Felix Brückmann aus Wolfsburg hoch. Der 29-Jährige bestritt als ehemaliger Jungadler-Torhüter bis 2014 bereits 46 DEL-Spiele für die Adler, teils als „Back up“ von Freddy Brathwaite, danach von Dennis Endras und hinterließ angesichts seiner damals noch geringen Erfahrung starke Eindrücke.

Nach seinem Wechsel nach Niedersachsen stieg der gebürtige Breisacher zum Nationaltorhüter auf, erlitt aufgrund einer schweren Becken- und Hüftoperation allerdings einen Rückschlag, als er für die komplette Saison 2018/19 ausfiel. In der laufenden Spielzeit kommt „The Wall“, wie ihn der ehemalige Adler-Zerberus Brathwaite taufte, auf elf Einsätze mit einer Fangquote von 90 Prozent.

Im Übrigen erhielten die Adler für ihren schnellen Weg aus der Herbstkrise von Sven Felski als Kommentator bei Magenta Sport ein Lob. Der „Bürgermeister von Hohenschönhausen“ – ehemaliger Kult-Stürmer der Berliner Eisbären – adelte den Meister: „Der Motor läuft wieder in Mannheim. Sie haben positiv verrückte Fans, die reisen an einem Donnerstag zu einem Spiel, das nicht um die Ecke liegt, Mannheim ist halt eine Eishockey-Stadt.“

Unterdessen dementieren die Adler eine Meldung des Magazins Eishockey-News, nach der sie ihren Spielern bei deren Meinung zur Reduzierung der Importlizenzen einen Maulkorb erteilt hätten. „Davon ist mir nichts bekannt, es gibt allerdings derzeit auch wenig dazu zu sagen, weil sich die DEL an die bestehenden Vereinbarungen hält“, äußerte sich Geschäftsführer Matthias Binder gegenüber dieser Zeitung.

Von verschiedenen Seiten war in diesem Zusammenhang versucht worden, aufgrund der Mehrfachfunktionen von Klub-Geschäftsführer Daniel Hopp (Gesellschafter der Adler, Aufsichtsrats-Vize der DEL, einer von drei Vizepräsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes) einen Keil zwischen die Parteien mit aufkommenden unterschiedlichen Interessen zu treiben.