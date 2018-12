Von Rainer Kundel

Mannheim. Ansehnlich war es nicht, aber mit viel Kampf und Mühe konnten die Adler Mannheim die aufstrebenden Augsburger Panther mit 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) bezwingen und damit bis zum bereits ausverkauften "Spiel der leuchtenden Herzen" am Freitag gegen die Krefeld Pinguine die Tabellenführung der Deutschen Eishockey-Liga zurück erobern. Dies allerdings mit drei mehr absolvierten Partien als die Verfolger Köln und Krefeld.

Zwei Tage nach dem trügerisch eindeutig errungenen 5:0-Sieg gegen den ERC Ingolstadt kam der neu zusammengestellte NHL-Sturm der Mannheimer mit Jochen Hecht und Jason Pominville gegen die Augsburger Panther nur schwer in Fahrt. Im Vorwärtsgang stimmte es bei den von Center Craig MacDonald umgebenen Flügeln noch halbwegs, doch in der eigenen Zone stellten sie mehr als einmal durch mangelnde Abstimmung ein Sicherheitsrisiko dar.

Als sich die Besucher in einem an Ereignissen armen ersten Abschnitt, in dem sich beide Teams neutralisierten, gedanklich schon auf das Pausengetränk eingestellt hatten, überraschten die Panther mit einem schnell hervor getragenen Angriff durch die Mitte und gingen durch ihren Torjäger Somma 50 Sekunden vor der ersten Sirene in Führung. Auch danach lief beim Vizemeister nicht viel zusammen. Augsburg verschleppte das Tempo, machte die Räume eng und arbeitete vorbildlich nach hinten. Bei den Kreis-Schützlingen häuften sich die Missverständnisse, was um ein Haar durch erstklassige Möglichkeiten von Roloff (22.) und Trevelyan (27.) einen höheren Rückstand nach sich gezogen hätte.

Wirkliche Torchancen der Adler blieben bei zaghaften Versuchen von Belle und Mauer (37.) Mangelware, auch weil die Kreativität zu wünschen übrig ließ. Bis es zu einer Konstellation vier gegen vier und mehr Platz kam. Jason Pominville (38.) zog nach einem Hecht-Pass auf und davon und jagte die Scheibe aus der Halbdistanz mit Wucht ins Tordreieck. Es sollte der absolute Höhepunkt eines typischen Dienstag-Spiels bleiben.

Vor den letzten 20 Minuten musste Udo Scholz nachhelfen, die etwas flaue Stimmung in der SAP Arena aufzubessern. "Jetzt gibt's was auf die Puppenkiste", rief der Hallensprecher durch sein Mikrofon. Für kurze Zeit erhöhten die Adler in der Tat die Schlagzahl und legten durch Steve Wagner (47.) das 2:1 vor, versäumten es aber mit einem ganz schwachen Überzahlspiel nachzulegen. Die Quittung folgte auf dem Fuß, als sich die Pominville/Hecht-Reihe aushebeln ließ und Trevelyan freistehend zum 2:2 traf.

Zum Glück vollendete Adam Mitchell nach wochenlanger Torflaute mit seinem siebten Saisontor sechs Minuten vor dem Ende zum wieder einmal etwas glücklichen 3:2-Endstand.

Adler Mannheim - Augsburger Panther 3:2 (0:1,1:0, 2:1); Tore: 0:1 Somma (20.), 1:1 Pominville (38.), 2:1 Wagner (47.), 2:2 Trevelyan (50.), 3:2 Mitchell (54.); Zuschauer: 9 277; Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Brill (Zweibrücken); Strafminuten: 10/10