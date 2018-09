Von Achim Wittich

Mannheim. Udo Scholz, "die Stimme" der Adler Mannheim, packte am Dienstag Abend wieder mal einen lockeren Spruch aus seinem reichhaltigen Repertoire aus. "Hast Du Riesling in der Blutbahn, kannst Du kämpfen wie ein Truthahn." Für Ronny Arendt gab's vor seinem 600. DEL-Spiel in der SAP Arena ein Fläschchen des leckeren Stöffchens, nebst Blumenstrauß für die Gattin.

Der Kämpfer vor dem Herrn flitzte anschließend gemeinsam mit den Kollegen zwar nur teils richtig beschwingt über die Spielfläche, wischte den EHC Wolfsburg aber trotzdem mit 4:3 n.P. (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) vom Eis. Die Adler bleiben Spitzenreiter und holen sich mit viel Kampfgeist und Moral weiter Sympathien zurück. Knapp zehntausend (9.869) Besucher pilgerten diesmal ins "Ufo".

Es war diesmal beileibe kein Freudenfest, kein Selbstgänger gegen die VW-Städter, die sich gut erholt von den Strapazen des Spengler-Cup in Davos zeigten. Nach Ken Magowans (6.) toller Einzelleistung hätte es fast schon 1:0 gestanden, doch ihm blieb der Erfolg verwehrt. Die Blau-Weiß-Roten präsentierten sich spritzig, waren anfangs einen Schritt schneller als der Gegner. Das sollte aber nicht so bleiben.

Die Niedersachsen fuhren plötzlich genauso flott Schlittschuh, nahmen die Checks an und erarbeiteten sich so einige Hochkaräter. Nach einer feinen Dreier-Kombination (13.) und einem spektakulären Solo von Haskins (14.) wurde es ruhiger im Spaßtempel, erst Mannheims Steven Lee (17.) weckte die Fans wieder auf. Dann beorderte Goalie Freddy Brathwaite - viel souveräner als sein Gegenüber Daniar Dshunussow - den Wolfsburger Norman Milley in sein Tor (19.) - das gefiel. Doch auch über einen Rückstand nach dem Auftaktdrittel hätten sich die Adler nicht beschweren dürfen. "Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns", war sich auch Christoph Ullmann beim ersten Pausengang der Schwere der Aufgabe gegen den Vizemeister bewusst. Immerhin hatte der Gast schon beim ersten Saisonauftritt in Mannheim nach einem 1:4-Rückstrand noch mit 5:4 triumphiert.

Es war anschließend sogar Schwerstmaloche, was auf die Jungs von Trainer Harold Kreis wartete. Zwar fälschte Yanick Lehoux den fulminanten Knaller von Steven Wagner noch ganz leicht zur Führung ab (27.), nachdem zuvor schon Matthias Plachta (24.) und Jaime Sifers (25.) das erste Tor auf dem Schläger hatten. Dann aber musste Adam Mitchell wegen Hakelns aufs Sünderbänklein und diesmal fälschte Wolfsburgs Laliberte den Schlagschuss seines Kollegen Marvin Degon ab (29.). Drei Minuten später stand Robert Bina im Slot goldrichtig - 1:2 (32.). Das machte die Adler ziemlich konfus. Erstaunliche Lücken taten sich nun auf. Glück, dass es nicht noch einmal bei Brathwaite einschlug. "Wir müssen eine Schippe drauflegen und mehr Emotionen zeigen", forderte Adler-Co-Trainer Mike Schmidt.

Kreis mischte die Reihen neu und dann musste Grizzly Nathan Paetsch runter (43.) - erhöhtes Aufkommen vor Torwart Dshunussow! Jubilar Arendt netzte per Rückhand ein. Riesiges Entsetzen, als Schiedsrichter Schütz den Videobeweis bemühte. Aber der Treffer zählte (46.). Hospelt donnerte den Puck an die Latte der Adler (51.), jetzt ging es rauf und runter. Die Adler rackerten erneut als Team und wurden belohnt. Nach einem Zauberpass von Wagner traf Niko Dimitrakos (56.), Mannheims Amerikaner mit griechischen Wurzeln.. Darauf einen Ouza? Nein, denn Furchner erzielte zwanzig Sekunden vor dem Ende den Ausgleich (60.), ehe Lehoux den entscheidenden Penalty verwandelte.

Adler Mannheim - EHC Wolfsburg 4:3 n.P. (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0); Tore: 1:0 Lehoux (27.), 1:1 Laliberte (29.), 1:2 Bina (32.), 2:2 Arendt (46.), 3:2 Dimitrakos (56.), 3:3 Furchner (60.), Penalty Lehoux; Schiedsrichter: Schütz (Moers); Zuschauer: 9.869; Strafzeiten: Mannheim 6/Wolfsburg 4.