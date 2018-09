Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Die Grizzly Adams Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind der SG Sonnenhof-Großaspach des Sports mit dem kleinen Puck. Nicht dass dort die Köche eines Hotels den Klub gründeten - aber: Als der EC Wolfsburg 1994 in Konkurs fiel, schloss sich das Team des damaligen Zweitligisten einem Verein mit dem Namen "Grizzly Adams" an, der sich Hobbyspielern eines Fanclubs zusammen setzte und dessen Name auf den von Dan Haggerty verkörperten James Adams aus der TV-Serie "Der Mann in den Bergen" zurückgeht.

Hinter den Bergen sind die Puckjäger vom Allerpark nicht mehr zu Hause. Wenngleich ohne jede Tradition, zählt der Klub inzwischen zu den Topadressen im Eishockey. Und das wenige Jahre nach einem Zwangsabstieg, als den Niedersachsen im Juni 2005 mangels einer tauglichen Spielstätte die Lizenz verweigert wurde. Anderthalb Jahre später folgte der Einzug in die schmucke Eis-Arena Wolfsburg zwischen Volkswagen-Arena und dem Badeland, wo 2009 der Pokalsieg und 2011 die Vizemeisterschaft gefeiert wurden.

Letztere ging bereits auf das Konto der ehemaligen Mannheimer Meisterspieler Pavel Gross und Mike Pellegrims, der ihr Team zumeist überaus aggressiv coachen. Der Start in die Saison mit dem Austausch von zwölf Spielern stotterte etwas, doch inzwischen hat der EHC wieder Tuchfühlung zur Spitze hergestellt und vertritt die Liga in zwei Wochen beim Turnier um den Spengler-Cup.Wenngleich der Besucherschnitt von 2.172 schon traditionell der niedrigste in der Liga ist, konnten die Verträge mit Gross und Spielmacher Tyler Haskins vorzeitig verlängert werden. Unter den überwiegend von Großsponsoren abhängigen Eishockeyklubs hängt Wolfsburg am größten Tropf - beim seit 20 Jahren zum VW-Konzern gehörenden tschechischen Automobilhersteller Skoda.

Zur Vorrunden-Halbzeit entwickelte sich am 26.Spieltag beim Aufeinandertreffen zwischen dem Rang-Fünften und den Adler Mannheim ein rasantes und tempogeladenes Match. "Wir werden läuferisch weitaus mehr gefordert als gegen Hannover", wusste Trainer Harold Kreis vor dem ersten Bully in der VW-Stadt. Die "Wölfe" hatten weite Strecken des ersten Drittels für sich, gemessen an klaren Torchancen war die Partie aber ausgeglichen. Brathwaite parierte gegen Milley (5.), Fischer und Laliberte (17.) - auf der Gegenseite jubelte zunächst Lehoux auf Verdacht, als die Scheibe in der siebten Minute aus dem Gewühl hinter der Torlinie schien. Der Videobeweis lieferte Klarheit über das Gegenteil. Danach fischte Dhunussow einen Schlagschuss von Kink (17.) herunter und schoss der an seiner alten Wirkungsstätte freundlich empfangene Ken Magowan ein Break in Unterzahl übers Gehäuse.

Nach der Pause stand Plachta zunächst vor seinem ersten Saisontor, doch die starken Keeper auf beiden Seiten hielten auch im zweiten Abschnitt ihr Team schadlos. Die Adler mussten am 41. Geburtstag ihres Sportmanagers Teal Fowler umstellen, weil Craig MacDonald in der 24.Minute vor der eigenen Bank nach einem Zweikampf zu Boden ging und gestützt von Physiotherapeut Markus Korinek mit einer Knieverletzung in die Kabine hinkte. Harold Kreis nahm deshalb Plachta von der vierten Reihe in die erste Linie, wobei Kink fortan die Position des Centers begleitete. Die Gastgeber deckten Brathwaite weiter mit Schüssen ein, nur sporadisch boten sich den Blau-Weiß-Roten durch Sifers, direkt nach dessen Strafbankbesuch (27.) und Lee (37.) Gelegenheiten zur Führung.

Als mit Vincenz Mayer die Nummer 13 der Wolfsburger zur Sünderbank musste, schlug die Stunde von Ken Magowan: Trotz geradezu persönlicher "Umarmung" von Patrick Davis lenkte der Koloss ein Lehoux-Zuspiel in der 51.Minute mit seinem achten Saisontor zum 0:1 ab. Diesen Vorsprung verteidigten die Adler bravourös. Schwerstarbeit hatten sie vor allem zu verrichten, weil die Gastgeber nach einer Strafe gegen Jaime Sifers 2:09 vor Schluss mit sechs gegen vier Feldspieler anrannten. An der "Wand" Brathwaite war aber am Sonntag kein Vorbeikommen, weshalb die Adler mit dem 17. Saisonsieg bei Vorrunden-Halbzeit wieder als Tabellenführer grüßen.

"Es war, obwohl nur ein Tor fiel, nie langweilig. Meine Mannschaft hat den Ausfall von MacDonald gut kompensiert und sich reingehängt. Das Spiel hatte schon Playoff-Charakter", sagte Adler-Trainer Harold Kreis.

EHC Grizzly Adams Wolfsburg- Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) - Tore: 0:1 Magowan (51.) - Zuschauer: 2.137 - Schiedsrichter: Schütz (Moers) - Strafminuten: 10/14.