Von Rainer Kundel

Mannheim. Schwenningen seit acht Jahren draußen, Frankfurt seit zwei - da bleiben in der DEL fast nur noch die Kölner Haie, um ewig währende Rivalitäten mit dem Mannheimer Eishockey aufleben zu lassen. 201 mal kreuzten die Haie mitsamt ihren Vorgängerklubs KEC und KEV gegen die Adler bzw. den Mannheimer ERC in 73 Jahren die Schläger, allein in der DEL gab es bislang 91 Auflagen des "Klassikers". Wobei die Bilanz der Neuzeit aus Sicht der Adler mit 42 Siegen, drei Unentschieden und 45 Niederlagen bei 259:276 Toren noch leicht negativ ist.

Nach dem glatten 3:0 der Kurpfälzer in der Domstadt vom 23. Oktober kommt es am Freitag (19.05 Uhr) erstmals in Mannheim zu einem Duell mit Uwe Krupp als Klubtrainer. Den bis 30. Juni als Bundestrainer amtierende Stanley-Cup-Sieger von 1996 eint mit Adler-Trainer Harold Kreis die Spielauffassung: Gradliniges Eishockey aus einer stabilen Defensive mit Zonendeckung mit gutem Transition-Game und schnellem, schnörkellosen Abschluss unter Vermeidung, die Breite des Eises übermäßig auszunutzen. Dass Kreis damit momentan mehr Erfolg hat als Krupp liegt vor allem an der kreativeren Offensive der Adler. Die Haie tun sich schwer, in der heimischen Arena das Spiel zu gestalten. Mit dem 3:2-Penalty-Sieg vom Dienstag gegen Iserlohn sammelte Köln erst Heimpunkt 17 und 18 ein, wogegen sich die Auswärtsbilanz mit 24 Zählern um zwei Punkte besser als die des Tabellenführers ausnimmt. Bis zum Aussetzer gegen Ingolstadt - die 1:7 Pleite vor acht Tagen war die höchste Kölner Heimniederlage seit DEL-Gründung - hielt dem Krupp'schen Credo gemäß die Defensive.

Mitunter verweisen Gegner einer allzu großen Überfremdung beim spielenden Personal auf die Kölner, die formal betrachtet nur fünf ihrer zehn Importlizenzen belegt haben. Bei genauerem Hinsehen wird aber offenkundig, dass mit Ex-Adler Tripp, Lavallee, Classen und Breitkreuz gleich vier Cracks auflaufen, die über kurz oder lang eingebürgert wurden. Große Achtung erarbeitete sich der Rang-Siebte mit seinem Vertrauen auf jüngere deutsche Torhüter. Die im Jungadler-Internat ausgebildeten Danny aus den Birken (26) und Youri Ziffzer (25), wechseln sich regelmäßig ab.

Bei den Adlern wird über die Halbzeit-Tabellenführung kaum gesprochen. Kreis weiß, dass der Nikolaus kein Osterhase ist. Der Trainer sieht seinen Klub einfach nur "auf einem guten Weg". Die nachwirkende Gehirnerschütterung bei Verteidiger Steve Wagner vom 25. November in Straubing und der Kreuzbandriss von Wolfsburg bei Center Craig MacDonald machen derzeit die Alternativen geringer. Der mit Kreis 2010 aus Düsseldorf gekommene "Mac" war durch seinen Einsatz in Über- und Unterzahl sowie als Bully-Spezialist ein Spieler mit der meisten Eiszeit. Gut möglich, dass die Adler deshalb nochmals auf dem Transfermarkt mit einem Defensiv-Center tätig werden. Auftrieb geben könnte Matthias Plachta sein Treffer in der Nationalmannschaft beim 4:3-Sieg des "Team Sotschi" am Dienstag. Der 20-Jährige ist in seiner zweiten DEL-Saison zwar noch ohne Tor, aber nach MacDonalds Ausfall erster Anwärter, in die Reihe mit Mike Glumac und Marcus Kink aufzurücken.