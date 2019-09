Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben in der Gruppe F der Champions League im Eishockey einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Gegen den polnischen Meister GKS Tychy siegte die hoch überlegene Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0), dabei fiel die Entscheidung bereits im ersten Abschnitt.

Nach wie vor ohne vier verletzte Stammkräfte und den ins Trainingscamp der San Jose Sharks gereisten Lean Bergmann beherrschte der deutsche Meister nach einem frühen Warnschuss der Polen mit einem Pfostentreffer nach 77 Sekunden seinen Gegner nach Belieben. David Wolf (8.) mit einem per Rückhand unter die Latte gelöffelten Schuss, Ben Smith (13.) in Überzahl nach Stützle-Zuspiel und Cody Lampl, der direkt von der Strafbank kommend traf, legten Kamil Lewartowski einen „Dreierpack“ ins Netz.

Auch der Wechsel zwischen den Pfosten hin zu John Murray bewahrte die von einem gut gefüllten Gästeblock lautstark angefeuerten Polen nicht vor dem vierten Gegentreffer durch Sinan Akdag 32 Sekunden vor Drittelende.

Der Mittelabschnitt verlief kaum weniger einseitig, angesichts des Vorsprungs verkünstelten sich die Adler allerdings das eine oder andere Mal. Zwei weitere Überzahlsituationen blieben ungenutzt, so dass auch der „Sangeswettstreit“ um die Lautstärke der beiden Fankurven zur Unterhaltung der knapp 8000 Besucher beitrug, eine Zahl, die Ligarekord an den bisherigen Spieltagen darstellt.

Bevor die einseitige Partie endgültig zum großen Schaulaufen geriet, überzeugte einmal mehr der 17-jährige Tim Stützle durch blindes Verständnis im Powerplay mit Sturmpartner Ben Smith. Das 5:0 blieb allerdings dem zweiten Block der Überzahlspezialisten und dem finnischen Neuzugang Mixa Järvinen (49.) vorbehalten. Die Gäste, die noch am vergangenen Sonntag in heimischer Halle die „Greifvögel“ in große Verlegenheit gebracht hatten, wurden mit fortlaufender Spieldauer nahezu schwindelig gespielt.

Sportlich geht’s schon am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen die Vienna Capitals (16 Uhr), bei dem die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde möglich ist.

Wuhuuuu! Mit 5:0 gewinnen wir in der @championshockey gegen @GKSTychy1971 und sind somit Spitzenreiter in unserer Gruppe! #chl pic.twitter.com/Wf0jYDdKGa — Adler Mannheim (@adlermannheim) September 6, 2019

Feierlich wird es schon am Samstag um 18 Uhr in der SAP Arena mit den „Adler-Filmfestspielen“ – der Uraufführung des Meisterfilms mit dem Titel „73:17 – Moment der Entscheidung“. Es schließt sich eine Zeremonie an, bei der das Meister-Banner von den Spielern der letzten Saison unters Hallendach gezogen wird.

Über dem Abend wird allerdings ein Schatten liegen: Der ausgebootete Marcus Kink hat seine Teilnahme abgesagt. Der langjährige Kapitän begründete seine Entscheidung am Freitagnachmittag in einem offenen Brief („Emotional wäre das für mich eine zu harte Nummer gewesen… Der Trainer trifft die Entscheidungen… Es liegt mir sehr am Herzen, Danke zu sagen an alle Fans, und die große Adler-Familie für viele unvergessliche Momente und Begegnungen“).

Adler Mannheim - GKS Tychy 5:0 (4:0, 0:0, 1:0), Tore: 1:0 Wolf (8.), 2:0 Smith (13.), 3:0 Lampl (16.), 4:0 Akdag (20.), 5:0 Järvinen (49.); Schiedsrichter: Schrubok (Weißrussland), Schrader (Bochum); Strafminuten: 2/10; Zuschauer: 7752.

Update: Freitag, 6. September 2019, 22.22 Uhr