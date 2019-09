Von Rainer Kundel

Mannheim. Es hatte für die Spielplaner der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) offenbar einen gewissen Charme, dem deutschen Meister Adler Mannheim in den ersten drei Partien der neuen Saison gleich jene Gegner zu bescheren, gegen die er sich im Frühjahr erfolgreich zum achten Titel durchgekämpft hatte. Die Nürnberg Ice Tigers (Viertelfinale) wurden vor einer Woche 4:1 besiegt, gegen die Kölner Haie (Halbfinale) reichte es zu einem Punkt (1:2 n.V.) und als Kirsche auf die Torte präsentierte Jörg von Ameln aus der Neusser DEL-Zentrale gestern Finalgegner EHC München. Allesamt Mannschaften, bei denen die Erinnerung an den dominierenden Champion noch in den Köpfen sitzt und eine Revanche früh in der neuen Spielzeit Duftmarken setzt.

Nicht nur diese Ausgangslage, auch die individuelle Klasse der Oberbayern und vor allem der eigene fehlerbehaftete Auftritt führte dazu, dass die Blau-Weiß-Roten am Freitagabend mit einem derben 2:7 (1:1, 0:3, 1:3) ihre zweite Heimniederlage kassierten. Trainer Pavel Gross setzte bei der erwarteten Torhüter-Rotation auf Johan Gustafsson, im Feld kehrte Desjardins zu Plachta und Wolf zurück, Möser verteidigte für den verletzten Lampl. Im ansehnlichen ersten Drittel brachte Ben Smith (8. Minute) nach Stützle-Vorarbeit die Mannheimer im Powerplay in Führung, Hager (19.) glich aus. In zwei heiklen Szenen zuvor verhinderte Gustafsson bereits mit starken Aktionen gegen Roy und Bourque einen Gegentreffer.

Drei Gegentore in acht Minuten

Aus einem ausgeglichenen Spiel wurde dann mit dem 1:2 urplötzlich eine einseitige Angelegenheit: drei Gegentreffer in weniger als acht Minuten. Das war man in der Meistersaison nicht von den "Greifvögeln" gewohnt. Zunächst fälschte Parkes im Slot unhaltbar für Gustafsson ab (23.), das 1:3 muss der Schwede allerdings auf seine Kappe nehmen, weil er sich von einem harmlosen Schuss von Aulie "tunneln" ließ (25.).

Ein sichtbarer Nackenschlag für seine Vorderleute, die es nicht nur Präzision und Durchsetzungsvermögen vermissen ließen. Auch die Räume in gefährlichen Zonen wurden nicht besetzt, so dass Maximilian Daubner beim 1:4 (31.) leichtes Spiel hatte.

Gleich, wie die Ansprache von Pavel Gross in der zweiten Pause ausfiel, es kamen entschlossene, wenn auch mitunter übermotivierte Adler aus der Kabine. "Ein schnelles Tor und heute geht noch was", hoffte der ehemalige MERC-Stürmer Jason Hall beim Interview im Arena-TV.

Das 2:4 durch Tommi Huhtala (43.), der in Überzahl nachstocherte, fiel in der Tat schnell und nährte Hoffnung. Die Kulisse war wieder da, es wurde hektisch, der Vizemeister wackelte kurzzeitig, aber Gäste-Torhüter Aus den Birken blieb die Ruhe selbst. Nach dem Empty-net-Goal von Abeltshauser (59.) zum 2:5 mussten die zwei weiteren Gegentore in der Schlussminute zum bitteren 2:7-Endstand in die Kategorie Resignation eingeordnet werden.

Adler Mannheim - EHC München 2:7 (1:1, 0:3 1:3)

Tore: 1:0 Smith (7.), 1:1 Hager (19.), 1:2 Parkes (23.), 1:3 Aulie (25.), 1:4 Daubner (31.), 2:4 Huhtala (43.), 2:5 Abeltshauser (59.), 2:6 Peterka (59.), 2:7 Bourque (60)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 12/16

Zuschauer: 11.522