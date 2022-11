Frankfurt/Main (dpa) - Der Schornstein über einem lange nicht mehr genutzten Ofen kann verstopft sein. Zum Beispiel können Vögel darin oder darauf ihre Nester gebaut haben. Das hätte Folgen: Die Rauchgase des Ofens ziehen nicht mehr vollständig durch den Schornstein ab.

Daher rät der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik, lange nicht genutzte Öfen und Schornsteine vom Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur prüfen zu lassen.

Ein so defekter Schornstein bedeutet Lebensgefahr: Das Abgas enthält tödliches Kohlenmonoxid, das wegen der Verstopfung durch den Kaminofen in den Wohnraum gelangt. Das Atemgift kann man weder sehen, riechen noch schmecken. Es reichert sich im Blut an und verhindert die Sauerstoffaufnahme des Körpers - bis hin zum Erstickungstod.