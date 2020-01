Ausschließlich Künstler aus Afrika gestalten die Zirkusshow "Mother Africa". "New Stories from Khayelitsha" heißt das neue Programm mit atemberaubenden Akrobatiknummern in einer außergewöhnlichen Bühnenkulisse aus Wellblechhütten und Pappständen (Foto: Sajak). Zu den Rhythmen der Mother-Africa-Band wird gesungen, getanzt und gelacht. Am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, bekommen die Zuschauer in der Stadthalle in Weinheim einen künstlerischen Einblick in die Seele Afrikas. Karten ab 39 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop