Eppelheim. (luw/cm) Überraschung am Freitag: Der Einspruch zur Bürgermeisterwahl ist zurückgenommen. Dies bestätigte Silke Hartmann als Sprecherin der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreises gegenüber der RNZ. Sollte es bis zum 22. April – so lange läuft die Frist – keinen erneuten Einspruch gegeben, kann Wahlsieger Matthias Kutsch das Bürgermeisteramt ohne Verzögerung antreten.

Ex-Kandidat Awais Buttar hatte wie berichtet am Donnerstag einen Einspruch beim Landratsamt eingeworfen, in dem er der Grünen-Stadträtin Isabel Moreira da Silva vorwarf, als stellvertretende Beisitzerin des Gemeindewahlausschusses im Rahmen der Bürgermeisterwahl durch ihre aktive Wahlwerbung für Kandidat Hahn "ihre Pflicht zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amts verletzt" zu haben.

Da Silva wies die Vorwürfe auf RNZ-Anfrage zurück und berief sich auf eine Auskunft der Stadtverwaltung, bei der man sich vor Beginn des Wahlkampfs über diese Frage erkundigt habe. Zudem vermutete Buttar eine Manipulation der Wahl und zeigte sich davon überzeugt, dass einige für ihn abgegebene Stimmen "in die Tonne geworfen" worden seien.

Am Freitagmorgen hatte das Landratsamt bestätigt, dass der Einspruch eingegangen ist und nun vom Kommunalrechtsamt bearbeitet werde. Auch die Stadt Eppelheim sollte um eine Stellungnahme gebeten werden. Das ist nun nicht mehr notwendig.

Denn nur 24 Stunden später folgte die Kehrtwende: Angesprochen auf den Rückzug seines Einspruchs erklärte Buttar nun gegenüber der RNZ: "Es gab zu viel Radau; mein Vater hat mich kritisiert und gesagt, ich soll den Einspruch zurückziehen." Buttar habe sich zudem im Eppelheimer Rathaus "bei einigen Personen" entschuldigt. Bereits am Donnerstag hatte er erklärt, dass der Einspruch nicht von ihm formuliert worden sei. Wer ihn zur Abgabe des Schreibens bewegt hat, wollte er auf wiederholte Nachfrage nicht verraten.

Mit Blick auf den künftigen Bürgermeister Matthias Kutsch sagte Buttar, dass er diesen unterstützen werde – aber er wolle ihm auch in den nächsten acht Jahren "auf die Finger schauen".

Verzögert Einspruch Kutschs Amtsantritt?

Nach Bürgermeisterwahl: Ex-Kandidat Awais Buttar schaltet Kommunalrechtsamt ein – Hängepartie wie vor acht Jahren droht

Von Christoph Moll und Lukas Werthenbach

Eppelheim. Wiederholt sich die Geschichte? Vor über acht Jahren konnte die damals frisch gewählte Bürgermeisterin Patrica Rebmann, seinerzeit noch Popp, ihr Amt trotz eines klaren Siegs wegen eines Einspruchs monatelang nicht antreten. Zu einer ähnlichen Situation könnte es nun erneut kommen: Am vierten Tag nach der Stichwahl um das Bürgermeisteramt kam es am Donnerstag zu einem Paukenschlag: Ex-Kandidat Awais Buttar hat beim Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises Einspruch gegen die Bürgermeisterwahl eingelegt. Aus der Stichwahl am Sonntag war bekanntlich der Heidelberger CDU-Stadtrat Matthias Kutsch mit 63,4 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen; damit hatte er sich klar gegen den Leimener FDP-Stadtrat Alexander Hahn durchgesetzt.

Der parteilose Awais Buttar hatte im ersten Durchgang mit 0,9 Prozent – das waren 48 Stimmen – von allen sechs Kandidierenden das schlechteste Ergebnis eingefahren. "Der Grundsatz freier Wahl nach Artikel 38 Grundgesetz war nicht gegeben und nicht gewährleistet", heißt es nun in dem Einspruch, den er am Donnerstag schriftlich beim Landratsamt eingeworfen hat, wie er berichtete.

Auf Nachfrage der RNZ räumte Buttar ein, dass er diesen Einspruch nicht selbst formuliert, sondern nur unterschrieben habe: "Mir hat das Schreiben jemand zukommen lassen." Den Namen des Autors dieser Zeilen will er nicht preisgeben, nur so viel: "Er hat nichts mit einem der Bewerber zu tun." In der Begründung des Einspruchs, der der RNZ vorliegt, wird behauptet, dass die Grünen-Stadträtin Isabel Moreira da Silva als stellvertretende Beisitzerin des Gemeindewahlausschusses durch ihre aktive Wahlwerbung für Kandidat Hahn "ihre Pflicht nach Paragraf 15 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amts verletzt" habe. Da Silva erfuhr durch die Anfrage der RNZ am Donnerstagnachmittag von den Vorwürfen und erklärte: "Ich berufe mich auf die Auskunft der Stadtverwaltung, die wir im Vorfeld eingeholt haben und wonach ich als ehrenamtliche stellvertretende Beisitzerin nicht neutral sein muss." Weiteres wolle sie zunächst mit ihrer Ratsfraktion besprechen, so da Silva gegenüber der RNZ.

Überdies heißt es in dem Schreiben, dass in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2024, in welcher der Gemeindewahlausschuss gebildet wurde, "der falsche Paragraf für das Wahlorgan" genannt werde; zudem gebe es weitere Fehler in der entsprechenden Beschlussvorlage. Die Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage, dass man nichts von Buttars Einspruch wisse – vielleicht noch nicht. "Grundsätzlich gibt die Verwaltung in einem laufenden Verfahren aber auch keine Auskunft über Details", so Rathaussprecherin Anette Zietsch weiter.

Auch im Landratsamt wusste man am Donnerstag um 15 Uhr noch nichts von dem Einspruch, wie dessen Sprecher Ralph Adameit erklärte. Dies könnte aber schlicht daran liegen, dass der Briefkasten noch nicht geleert wurde. Die Frist für Einsprüche beginnt aber auch erst am heutigen Freitag.

Buttar bekräftigt derweil im RNZ-Gespräch seine Vorwürfe und fühlt sich insgesamt unfair behandelt, gar von "Manipulation" spricht er: "Ich glaube nicht, dass ich nur 48 Stimmen bekommen habe – ich vermute, dass da Stimmen, die für mich abgegeben wurden, in die Tonne geworfen worden sind." Er glaube zwar nicht, dass er die Wahl gewonnen hätte, wenn alles "fair" abgelaufen wäre – "aber ich hätte mehr Stimmen bekommen", sagt er. Ob er im Falle einer Ablehnung seines Einspruchs durch das Kommunalrechtsamt dagegen klagen will, hält er sich noch offen: "Ich warte erst mal ab, was das Landratsamt sagt."

Das will auch Wahlsieger Kutsch tun. Er konnte sich mangels Informationen zu dem Einspruch am Donnerstag noch nicht im Detail äußern. Ein Einspruch sei immer im Bereich des Möglichen. Deshalb habe er bei der Frage nach seinem Amtsantritt immer auf den 22. April verwiesen. Dann laufe die Einspruchsfrist ab. "Ich freue mich nun auf ein paar ruhigere Tage über Ostern und warte ganz entspannt ab, was vom Landratsamt kommt." Selbst wenn es zu einer Klage kommen würde, bedeutet diese nicht, dass Kutsch vorerst gar nicht antreten kann. Er könnte bis zu einer gerichtlichen Klärung als sogenannter Amtsverweser agieren – sozusagen als Bürgermeister mit etwas eingeschränkten Befugnissen.

Diese Option hatte auch Patricia Rebmann 2017 – zumindest theoretisch. Sie wurde zur Amtsverweserin gewählt, doch Amtsinhaber Dieter Mörlein musste seinen Sessel nicht räumen – und wollte es auch nicht. Anlass für den Einspruch eines Eppelheimers war damals ein angeblich zu nah an einem Wahllokal aufgehängtes Wahlplakat. Zwar hatte das Landratsamt den Einspruch schon nach wenigen Tagen abgelehnt, doch der Eppelheimer klagte vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Die Auseinandersetzung ging als "Rathausstreit" in die Geschichte der Stadt ein und sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Erst 297 Tage nach der Wahl konnte Rebmann ihr Amt antreten.