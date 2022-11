Und dann ging offenbar alles ganz schnell. Auf Nachfrage berichtet ein Polizeisprecher von einem Zeugen, der gegen 7 Uhr per Notruf mitteilte, dass ein Auto im Gleisbereich "feststeckte". Und weiter: "Die zuständige Bundespolizei wurde umgehend hierüber in Kenntnis gesetzt, allerdings kam es knapp 40 Sekunden hiernach zum Zusammenstoß von Zug und Pkw." Für die "zielgerichtete Warnung" an den betroffenen Zugführer blieb demnach zu wenig Zeit. Kurz darauf fuhr der Regionalexpress der "SWEG Bahn Stuttgart GmbH" mit rund 100 Fahrgästen auf dem Weg von Mannheim nach Heilbronn an. Einen Halt in Mauer sieht die Linie nicht vor, weshalb der Zug mit hoher Geschwindigkeit mit dem VW kollidierte.

Es war gegen 7 Uhr, als ein 28-Jähriger mit seinem Golf auf der Bahnhofstraße fuhr und laut Polizei wohl auch wegen der schlechten Sicht durch Nebel und Dunkelheit am Bahnübergang auf den Gleisen abbog statt auf die parallel dazu verlaufende Straße "Am Bahndamm". In der Folge verkeilte sich das Auto in den Schienen: Der Fahrer konnte es nicht mehr zurück auf Straße bringen. Also stieg er aus und rief die Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Mauer. (luw) Ein gewaltiger Knall, Fahrzeugteile flogen Dutzende Meter weit – und das Auto war glücklicherweise schon leer: Der Zusammenstoß am vorvergangenen Donnerstag zwischen einem Zug und einem im Gleisbett "stecken gebliebenen" VW Golf im morgendlichen Nebel am Mauermer Bahnhof verlief bekanntlich ohne Verletzte. Nach Auskunft der Feuerwehr gehörte dazu angesichts der herumgeschleuderten Trümmer und der vielen wartenden Menschen am nahe gelegenen Bahnsteig auch Glück. Eine Woche danach haben Polizei und Bahnunternehmen auf Anfragen der RNZ weitere Details zu Hergang und Folgen des Unfalls bekannt gegeben.

Und wer hat nun Schuld? Klar ist das noch nicht, die Polizei spricht jedoch von einem "Fehlverhalten" des 28-Jährigen. "Es wird derzeit gegen den Autofahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr als Unfallverursacher ermittelt."

Derweil stellte sich auch die Frage, wie es dem Zugführer geht: Er dürfte das auf den Gleisen stehende Auto erst wenige Momente vor dem Aufprall gesehen haben und möglicherweise zunächst davon ausgegangen sein, dass sich noch jemand darin befand. Eine Sprecherin der SWEG sagte dazu: "Nach Vorfällen mit Personenbeteiligung erfolgt stets eine psychologische Unfallbetreuung des betroffenen Zugpersonals." Weitere Auskünfte zu "Gesundheitsthemen" seiner Mitarbeiter könne das Unternehmen nicht geben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht indes noch nicht fest. Die Polizei hatte den Schaden kurz nach dem Unfall allein am Zug auf mindestens 50 000 Euro geschätzt. Dieser sei aber "fahrfähig" und befinde sich zur weiteren Schadensbegutachtung in der "Instandhaltung", hieß es nun von der SWEG.

Übrigens sind schlechte Sichtverhältnisse kein Grund für Einschränkungen – etwa in Form von Tempolimits oder gar Fahrverboten – des Zugverkehrs. Das erklärte die Deutsche Bahn als Betreiberin des Bahnnetzes: "Anders als im Straßenverkehr fahren die Züge nicht auf Sicht, sondern signal- oder anzeigegeführt." Doch im Mauermer Fall blieb eben zwischen dem Aussteigen des Autofahrers und dem Eintreffen des Zugs offensichtlich zu wenig Zeit, um die Warnung per Signalanlagen zu übermitteln.

Update: Freitag, 4. November 2022, 19.45 Uhr

Zug rammt Auto - Bahnstrecke nach mehr als vier Stunden wieder frei

Mauer. (luw) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf den Gleisen am Mauermer Bahnhof ereignet. Ein Zug erfasste ein Auto – glücklichweise gab es keine Verletzten. Laut Polizei kam es auch wegen Nebels zur Kollision. Die Zugstrecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim war für rund viereinhalb Stunden gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage berichtete.

Motor, zertrümmerte Felge, Bremsscheibe: Die Einzelteile des VW Golf flogen infolge des Zusammenstoßes bis zu 100 Meter weit, wie Feuerwehrkommandant Patrick Waibel gegenüber der RNZ berichtete. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Stichwort "Auto im Gleisbett" alarmiert: "Auf der Anfahrt wussten wir noch nicht, dass ein Zug beteiligt war."

Aber von vorne: Ein 28-Jähriger war gegen 7 Uhr mit seinem Golf auf der Bahnhofstraße unterwegs. Unklar war am Donnerstagnachmittag noch, ob er aus oder in Richtung Schatthausen fuhr – darüber gab es verschiedene Angaben. Fakt ist, dass es zu diesem Zeitpunkt noch dunkel und zudem nebelig war. Offenbar wollte der Golffahrer in die Straße "Am Bahndamm" abbiegen, die parallel zu den Gleisen nahe des Bahnhofs verläuft. Laut Polizei verpasste er aber aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse die direkt an einem Bahnübergang liegende Einmündung. Je nach Fahrtrichtung bog er also nach Überqueren der Bahngleise zu früh oder aber vor deren vollständigem Kreuzen zu spät ab. Jedenfalls verkeilte sich das Auto im Gleisbett: Der 28-Jährige schaffte es nicht, wieder zurück auf die Straße zu fahren. Also stieg er aus und rief die Polizei.

Nur wenige Minuten später krachte es: Ein Regionalexpress der "SWEG Bahn Stuttgart GmbH" mit rund 100 Insassen fuhr aus Heidelberg kommend in Richtung Sinsheim und traf den VW offenbar mit hohem Tempo. Darauf lässt der erhebliche Schaden an dem Auto schließen, dessen Front völlig zerstört wurde.

Auch im Zug blieben alle unverletzt. Ein Polizeisprecher erklärte auf Nachfrage, dass die Beamten nach dem Anruf des 28-Jährigen sofort versucht hätten, die Nachricht über das auf den Gleisen stehende Auto an die zuständigen Mitarbeiter der Bahnbetriebe weiterzuleiten. Doch den Fahrer des betreffenden Zugs habe die Warnung nicht rechtzeitig erreicht. Auch die Feuerwehr stellte schnell erleichtert fest, dass niemand mehr im Auto saß. Allerdings standen zur Zeit des Unfalls auch zahlreiche Schüler und weitere Pendler am nahe gelegenen Bahnsteig. Und die herumfliegenden Trümmerteile hatten etwa Schilder und einen Fahrradunterstand beschädigt – Gefahr hatte also auch für Menschen geherrscht. "Deswegen haben wir als nächstes geschaut, ob jemand von den umstehenden Personen verletzt wurde", berichtet Kommandant Waibel. Doch auch hier hieß es Aufatmen: Alle waren wohlauf. Danach sei der Zug in Absprache mit der Bundespolizei und einem "Bahnmanager" evakuiert worden. Der Kommandant lobte das ruhige Verhalten der Insassen dabei als vorbildlich. Diese wurden beim Bauhof untergebracht, wo die Feuerwehr sie mit Essen und Trinken versorgte. Danach organisierte man laut Waibel gemeinsam mit Bürgermeister John Ehret Fahrdienste, um die Passagiere an umliegende Bahnhöfe zu bringen. Ihr Zug nämlich musste abtransportiert werden: Laut Polizei entstand an ihm ein Schaden von mindestens 50 000 Euro. Gegen 11.30 Uhr war die Bahnstrecke wieder frei. Mehrere Fragen der RNZ an die "SWEG" blieben am Donnerstag unbeantwortet.

Update: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 19.40 Uhr