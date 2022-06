Von Amadea Blaut

Wiesloch. Mit Applaus und Jubel wurde am vergangenen Donnerstag am Adenauerplatz die Band "X-Friends" (vormals Gonzo’s Friends) begrüßt. Dies war der Auftakt einer Reihe von zwölf Konzerten im Rahmen der Kulturbühne 2022 "So klingt Wiesloch!".

Die Idee hinter der Konzertserie ist, "Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben, sie angemessen zu bezahlen und die Möglichkeit zu bieten, vor Publikum Musik zu machen." So erklärte Organisator Andreas Widder die Intention. Er ist bekannt beispielsweise durch den Walldorfer "Rock’n’Roll-Weekender" und den "Dielheimer Herbst" und veranstaltet die Reihe gemeinsam mit der Stadt Wiesloch.

"Es geht auch viel um Emotionen und Wertschätzung. Ich hoffe, dass Künstlerinnen und Künstler durch das Auftreten wieder Kraft und Motivation schöpfen können, da in den vergangenen zwei Jahren der Kontakt zum Publikum gefehlt hat. Der Applaus, die strahlenden Gesichter und das gemeinsame Erleben von Musik haben in den zwei Jahren, in denen kaum Konzerte stattfinden konnten, gefehlt", so Andreas Widder.

Auch "X-Friends" hat sich während der Veranstaltung dazu geäußert, wie wichtig es sei, dass durch solche Veranstaltungen Raum für Kultur geboten werde. Nicht nur Künstlerinnen und Künstler haben während der Pandemie gelitten, sondern auch die Gastronomie musste Abstriche machen. Darum lud Bürgermeister Ludwig Sauer in seiner Begrüßungsrede dazu ein, nach dem Konzert die Wieslocher Lokalitäten zu besuchen und sie zu unterstützen. Auch schon während der Veranstaltung saßen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Außenbewirtung auf und rund um den Adenauerplatz und hörten der Musik zu.

In geselliger Atmosphäre ließen die "X-Friends" beliebte Hits wie John Farnhams "You’re the Voice", Bob Marley’s "I shot the Sheriff" und "To love Somebody" von den Bee Gees erklingen: Das ging direkt ins Ohr, sorgte für Entspannung und gute Laune.

Die Wieslocherin Conny Emegwele erzählte begeistert: "Der Artikel in der RNZ hat mich dazu inspiriert, auf das Konzert zu gehen und die Musikkultur in der Stadt Wiesloch wieder zu erleben. Auch mit der Laurentiuskirche als Kulisse ist es toll, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen." Auch Julian Wieditz, der 2021 sein Abitur am OHG machte, berichtete: "Ich bin gerade von meiner zehnmonatigen Südamerikareise zurückgekommen und habe mich sehr gefreut, dass wieder Veranstaltungen in Wiesloch stattfinden." Die nächsten Veranstaltungen der Kulturbühne werden nun mit Vorfreude erwartet, um Musik gemeinsam erleben zu können.

Info: Weiter geht es in der "So klingt Wiesloch"-Reihe am Dienstag, 14. Juni, 18.30 Uhr, im Gerbersruhpark mit der Band "So!".