Wiesloch. (hds) "Wir haben derzeit 334 Geflüchtete aus aller Welt bei uns untergebracht, nach derzeitigen Prognosen kommen 2023 noch mal etwa 300 Personen dazu", berichtete Bürgermeister Ludwig Sauer in seiner Eigenschaft als Chef des Krisenstabs im Rathaus bei einem Pressegespräch.

"Wir machen uns bereits jetzt Gedanken, wie und vor allem wo wir diese Personen unterbringen können. So laufen bereits Untersuchungen, ob und vielleicht welche städtischen Liegenschaften dafür geeignet sind." Wie er betonte, ist es im Vorjahr gelungen, mit großer Unterstützung aus der Bevölkerung vor allem Familien privat unterzubringen. Dies soll jetzt ausgeweitet werden, falls Potenziale dafür zur Verfügung stehen.

Wie Sauer erläuterte, sind dazu zwei Optionen denkbar. "Es können Wohnungen direkt an jene Geflüchtete vermietet werden, die derzeit noch in der städtischen Anschlussunterbringung leben. Auch sehen wir dazu die Alternative, selbst größere Wohneinheiten oder Objekte als Stadt zu suchen und anzumieten." Auch überlege man, im Notfall Turnhallen für einen gewissen Zeitraum zu Notunterkünften umzugestalten. Zudem fließe in die Planungen mit ein, Container anzuschaffen. "Dies ist derzeit auf dem Markt wegen der hohen Nachfrage aber sehr schwierig", räumte er ein.

Sauer meinte, man stehe vor einer großen Herausforderung, da es nicht nur darum gehe, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bereits jetzt hätten manche Schulen Engpässe gemeldet, da man bei der Schülerzahl die Kapazitätsgrenze erreicht habe. Auch die Ausländerbehörde sei stark gefordert und arbeite an der Belastungsgrenze. Sauers Dank ging an alle, die sich aktiv an der Bewältigung der anstehenden Aufgaben beteiligen. "Vor allem das ,Netzwerk Asyl’ der Bürgerstiftung Wiesloch leistet tolle Hilfe. Diese Arbeit ist durch nichts zu ersetzen."

Oberbürgermeister Dirk Elkemann ergänzte, dass man derzeit etwa 30 Kriege weltweit verzeichne. Daher sei es schwierig, genaue Flüchtlingszahlen zu prognostizieren. Man verlasse sich auf Schätzungen von Land und Rhein-Neckar-Kreis. Letzterer übernimmt die Miete für die Unterbringung der Flüchtlinge.

Info: Größere Wohneinheiten oder Objekte mögen per E-Mail an liegenschaften@wiesloch.de gemeldet werden, privater Wohnraum über ein Formular auf der Homepage www.wiesloch.de.