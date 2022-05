Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Abbruch bestimmter Gebäudekomplexe, Barrierefreiheit und mehr Platz, so soll es am "Sanierungsfall" Ottheinrich-Gymnasium jetzt weitergehen. Wieslochs Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das von der Verwaltung vorgelegte, neue Konzept. Gegenüber dem im Vorjahr präsentierten Vorschlag, der angenommen wurde, kommen