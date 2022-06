Wiesloch. (pol/mün) Seit den Mittagsstunden am Samstag suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach einer Patientin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). Die 78-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es in der Mitteilung.

In der Nacht zu Sonntag gab die Polizei Entwarnung: Die Seniorin konnte gefunden werden.

Update: Sonntag, 12. Juni 2022, 14.27 Uhr