Was wird aus dem Lehrschwimmbecken?

Wiesloch: Was wird aus dem Lehrschwimmbecken?

Kein Rettungsring für die Schwimmbäder in Sicht

Wiesloch: Kein Rettungsring für die Schwimmbäder in Sicht

Als Betreiber des Lehrschwimmbeckens könne die Stadt beispielsweise ein Spendenkonto einrichten. Bartos stellte in Aussicht, dass die Mitglieder bei anstehenden Arbeiten auch selbst aktiv werden: "Wir haben bereits einige Bereiche im Schwimmbad selbst gestrichen", fügte ein GTRS-Mitglied hinzu. Der Sanierungsstau reiche bis 2012 zurück.

"Wir sind jetzt seit nahezu 30 Jahren mit der GTRS in Schatthausen aktiv. Das Schwimmbad ist uns natürlich sehr ans Herz gewachsen und ist unabdingbar für unsere Arbeit", erklärte GTRS-Sprecherin Nadja Bartos. Man habe etwa 250 Mitglieder im Verein und für eine sinnvolle Arbeit benötige man ein funktionstüchtiges Schwimmbecken. "Wir brauchen ein Signal von der Stadt, um Gelder einzusammeln", ergänzte sie. Sobald dies da sei, wolle man an Stiftungen herantreten.

Man sei bereits vor zwei Jahren mit einem Antrag an die Stadt herangetreten und habe dies im April wiederholt. "Leider ohne Erfolg", bedauerte Lietzmann. Daher habe man die Unterschriften-Aktion gestartet, um den Druck auf die städtischen Gremien zu erhöhen.

"Dringende Sanierungsarbeiten sind notwendig, der Beckenkopf ist undicht und es geht uns darum, auf lange Sicht die Chance für Kinder zu erhalten, schwimmen zu lernen", betonte Lietzmann. Es sei Aufgabe der Stadt, sich um den Zustand am und im Lehrschwimmbecken zu kümmern. Bereits im Juli dieses Jahres wurde eine Demo in Schatthausen veranstaltet, um auf die Missstände aufmerksam zu machen . "Da haben wir auch mit der Unterschriftenaktion begonnen. Und diese bei verschiedenen Veranstaltungen weitergeführt", informierte Lietzmann.

Wiesloch. (hds) Es war ein dicker Ordner, den Florian Lietzmann, CDU-Mitglied im Ortschaftsrat Schatthausen, an Oberbürgermeister Dirk Elkemann im Rathaus überreichte. Der Inhalt: 559 Unterschriften, die sich alle für die Sanierung und somit den Erhalt des Lehrschwimmbeckens in Schatthausen ausgesprochen haben. Mit vereinten Kräften sammelten die Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS), der Ortsverband der Christdemokraten und die Schwimmabteilung der TSG Wiesloch in den zurückliegenden Monaten die Unterschriften, um auf die Missstände im Lehrschwimmbecken hinzuweisen.

Wiesloch. (hds) Es war ein dicker Ordner, den Florian Lietzmann, CDU-Mitglied im Ortschaftsrat Schatthausen, an Oberbürgermeister Dirk Elkemann im Rathaus überreichte. Der Inhalt: 559 Unterschriften, die sich alle für die Sanierung und somit den Erhalt des Lehrschwimmbeckens in Schatthausen ausgesprochen haben. Mit vereinten Kräften sammelten die Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS), der Ortsverband der Christdemokraten und die Schwimmabteilung der TSG Wiesloch in den zurückliegenden Monaten die Unterschriften, um auf die Missstände im Lehrschwimmbecken hinzuweisen.

"Dringende Sanierungsarbeiten sind notwendig, der Beckenkopf ist undicht und es geht uns darum, auf lange Sicht die Chance für Kinder zu erhalten, schwimmen zu lernen", betonte Lietzmann. Es sei Aufgabe der Stadt, sich um den Zustand am und im Lehrschwimmbecken zu kümmern. Bereits im Juli dieses Jahres wurde eine Demo in Schatthausen veranstaltet, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. "Da haben wir auch mit der Unterschriftenaktion begonnen. Und diese bei verschiedenen Veranstaltungen weitergeführt", informierte Lietzmann.

Man sei bereits vor zwei Jahren mit einem Antrag an die Stadt herangetreten und habe dies im April wiederholt. "Leider ohne Erfolg", bedauerte Lietzmann. Daher habe man die Unterschriften-Aktion gestartet, um den Druck auf die städtischen Gremien zu erhöhen.

"Wir sind jetzt seit nahezu 30 Jahren mit der GTRS in Schatthausen aktiv. Das Schwimmbad ist uns natürlich sehr ans Herz gewachsen und ist unabdingbar für unsere Arbeit", erklärte GTRS-Sprecherin Nadja Bartos. Man habe etwa 250 Mitglieder im Verein und für eine sinnvolle Arbeit benötige man ein funktionstüchtiges Schwimmbecken. "Wir brauchen ein Signal von der Stadt, um Gelder einzusammeln", ergänzte sie. Sobald dies da sei, wolle man an Stiftungen herantreten.

Als Betreiber des Lehrschwimmbeckens könne die Stadt beispielsweise ein Spendenkonto einrichten. Bartos stellte in Aussicht, dass die Mitglieder bei anstehenden Arbeiten auch selbst aktiv werden: "Wir haben bereits einige Bereiche im Schwimmbad selbst gestrichen", fügte ein GTRS-Mitglied hinzu. Der Sanierungsstau reiche bis 2012 zurück.

Elkemann zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl der Unterschriften. "Wir haben ja einen Antrag auf Fördermittel gestellt und die brauchen wir unbedingt", betonte er. Darüber werde im Haushaltsausschuss des Bundestages entschieden. "Da wird es sicherlich eine Prioritätenliste geben und es ist ungewiss, ob für uns dabei etwas abfällt." Auch der Zeitpunkt der Entscheidung stehe noch nicht fest.

Für eine komplette Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Schatthausen werden etwa drei Millionen Euro benötigt, so die Kalkulation. Dies würde unter anderem auch eine Fotovoltaik-Anlage und eine Wärmedämmung umfassen. Jetzt geht es erst mal darum, die dringend notwendigen Arbeiten in die Wege zu leiten, um den dringend notwendigen Schwimmunterricht langfristig zu gewährleisten. 100.000 Euro sind dafür im noch nicht genehmigten Haushalt für 2023 eingeplant.