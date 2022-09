Wiesloch-Frauenweiler. (RNZ) Die mächtigen Stämme sind kaum zu übersehen. Entlang der Bundesstraße 3 liegen sie auf dem Boden. Die Fläche, auf der sie einst standen, wirkt ungewohnt licht. Das Kreisforstamt hat in den letzten zwei Wochen Bäume im Kälberer Wald in Frauenweiler gefällt.

Wie der Rhein-Neckar-Kreis nun mitteilt, hatte dies zwei Gründe: Zum einen soll der Einschlag von instabilen Bäumen wieder Sicherheit für die angrenzenden Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmer auf der B 3 und dem Sandpfadweg bringen, zum anderen soll der Pappelwald in einen naturnahen, klimastabilen Mischwald umgewandelt werden.

Der Kälberer Wald wurde – wie viele andere Pappelwäldchen in der Umgebung – vor rund 60 Jahren gepflanzt. Wiesen waren damals aufgeforstet worden, um Rohstoff für die Streichholzfabrik in Meckesheim zu produzieren.

Zu Streichhölzern werden die Pappeln nun aber nicht verarbeitet. Während die Bäume von außen vital und gesund wirkten, war ein Großteil der Stämme am Stammfuß von Fäule betroffen oder sogar bereits hohl.

Eben deshalb mussten sie nun abgeholzt werden. Die noch gut verwertbaren Abschnitte der Pappelstämme verarbeitet ein Sägewerk in der Ortenau zu Obstkisten. Der Rest des Holzes wird zu Hackschnitzeln, die teils auch in der Biomasseanlage in Wiesloch genutzt werden.

In den entstandenen Lücken im Westen pflanzt der Forstbetrieb im Lauf des Winters seltene Baumarten wie Elsbeere und Speierling. Diese werden dann gemeinsam mit der aufkommenden Naturverjüngung den Kälberer Wald von morgen bilden. Durch die entstandenen Lichtschächte verbessern sich nämlich auch die Bedingungen für junge Bäume.