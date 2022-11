Aber es geht nicht ausschließlich um Getränke, Geschenke oder den einen oder anderen Crêpe, die in zahlreichen Varianten reißenden Absatz finden, auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Im Palatin-Eventzelt gab es gleich zum Auftakt beste Unterhaltung mit Stefan Zirkel und "SO!". Das Programm geht in den kommenden Tagen weiter, so am morgigen Dienstag mit einem Weihnachtssingen, bei dem die Besucher mitwirken können. Los geht es um 17.30 Uhr. "Wir haben eine gute ...

Den Spaß, endlich mal wieder unter freiem Himmel die Vorweihnachtszeit zu genießen, ließen sich die vielen Besucher nicht nehmen. Anlaufpunkte zum Verweilen gab es viele, ob bei den Ministranten von Sankt Augustinus oder an den Buden, an denen Handwerkskunst zum Verkauf angeboten werden. Da bis zum 18. Dezember die Budenbetreiber hin und wieder wechseln, lohnt sich sicherlich ein häufigerer Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

Für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher gibt es – der Weihnachtsmarkt geht bis zum 18. Dezember – ein Karussell auf dem evangelischen Kirchplatz, an einer Bude steht Kinderschminken auf dem Aktionsplan. Wie Elkemann betonte, habe man im Stadtgebiet die Beleuchtung "etwas heruntergefahren", dies gelte jedoch nicht für die beiden Zentren des Weihnachtsmarkts. Zwar hingen so einige Lichterketten und auch ein Baum war mit Leuchten illuminiert, dennoch war es eher dunkel.

Zur Eröffnung spielte der Kurpfälzische Fanfarenzug auf und Oberbürgermeister Dirk Elkemann blieb es vorbehalten, den offiziellen Startschuss zu geben. "Es wird ein vielfältiges Angebot unterbreitet", betonte er im Hinblick auf die vielen Hütten. Er hatte nicht zu viel versprochen, denn gerade für all jene, die mit knurrendem Magen erschienen waren, gab es eine große Auswahl. Die "Wieslocher Frauen" beispielsweise hatten sich bestens vorbereitet und 350 Linzer-Törtchen gebacken, in unmittelbarer Nachbarschaft lockten Straußen- und Wildschweinbratwürste die Kunden an und auch arabische Spezialitäten standen auf den Speisekarten.

Wiesloch. Es gibt endlich wieder Glühwein, Punsch und sogar Feuerzangenbowle: Am Freitag wurde der Weihnachtsmarkt in Wiesloch eröffnet und trotz aller, doch eher negativen Vorhersagen, spielte auch das Wetter nach der zweijährigen Corona-Zwangspause mit. Auch am Samstag und am gestrigen Sonntag blieb der angekündigte Regen aus, im Gegenteil, die Temperaturen ließen, gerade am ersten Advent, vorweihnachtliche Stimmung aufkommen: Es war kühl. Entsprechend der Andrang auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz.

Von Hans-Dieter Siegfried

Aber es geht nicht ausschließlich um Getränke, Geschenke oder den einen oder anderen Crêpe, die in zahlreichen Varianten reißenden Absatz finden, auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Im Palatin-Eventzelt gab es gleich zum Auftakt beste Unterhaltung mit Stefan Zirkel und "SO!". Das Programm geht in den kommenden Tagen weiter, so am morgigen Dienstag mit einem Weihnachtssingen, bei dem die Besucher mitwirken können. Los geht es um 17.30 Uhr. "Wir haben eine gute Balance zwischen Musikgruppen von Schulen und Bands aus der Region gefunden", freute sich der Oberbürgermeister. Einen Tag später, am 30. November, sind dann die Sportbegeisterten aufgerufen, sich an den "Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen" zu beteiligen, und zwar zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Marktplatz.

"Wir werden jetzt häufiger kommen", so der durchgängige Tenor bei den Besuchern. Speziell notieren sollten sich Familien den Nikolaustag am 6. Dezember, dann kommt Besuch aus dem hohen Norden nach Wiesloch. Einige hoffen sogar auf das eine oder andere Schneeflöckchen. "Das würde sicherlich die Atmosphäre noch weiter verbessern", meinten manche.

Der Weihnachtsmarkt ist montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet.