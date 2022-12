Wiesloch. (RNZ) "Nessi erwacht": So lautet das Motto des Wieslocher "Loch Ness"-Vereins, der nun ein neues Programm beschlossen hat. Das Wieslocher Kultur- und Kommunikationszentrum war 1971 als Jugendzentrum gegründet worden und 2011 zum Verein geworden. Bis 2016 der Mietvertrag gekündigt wurde, war das "Loch Ness" im Keller des Gemeindehauses der Pfarrgemeinde St. Laurentius in der Friedrichstraße.

Ab Januar will der Verein in der Gaststätte "Steppenwolf" in der Hauptstraße 119 mit dem Fokus auf Rock’n’Roll und Blues durchstarten. Wie die Mitgliederversammlung entschieden hat, findet dort zukünftig immer am ersten Samstag im Monat eine Veranstaltung des Vereins statt. "Ich freue mich, das ,Loch Ness’ nun nicht nur als Mitglied, sondern auch als Vorstand mit meinen Räumlichkeiten unterstützen zu können", erklärt Artur Wetzstein, Wirt des "Steppenwolfs".

Neben dem neuen Programm wurde auch eine neue Vorstandschaft gewählt, der neben Artur Wetzstein auch Daniel Lindemann und Sedric Curic angehören. Als Kassenwart wählten die Mitglieder Tobias Heneka.

Die nächsten Programmpunkte sind laut Verein: am 7. Januar, Rhythm’n’Blues mit "DJ Knausi"; 4. Februar, Spieleabend; 4. März, Rock’n’Roll aus der Dose; 1. April, "Punk’s not dead"; sowie 6. Mai, Rock’n’Blues, Acoustic Session.

Das Kultur- und Kommunikationszentrum "Loch Ness" stand seit seiner Gründung für Musik und Kunst, Politik und Austausch, wie die Vorstandschaft betonte. Nach der Kündigung des Mietverhältnisses in der Innenstadt und durch die Corona-Pandemie ging die Zahl der aktiven Mitglieder zurück. Das Organisationsplenum, die sogenannte "Kellerrunde" tagte unregelmäßig und programmatisch erfolgte ein Stillstand. Doch man ist überzeugt: Wiesloch braucht weiterhin einen Ort für Bildung, Selbstgestaltung und Kultur. Mit dem aktuellen Konzept folgt der ehrenamtliche Verein dem Wunsch der Mitglieder und Freunde nach "mehr Subkultur in Wiesloch".