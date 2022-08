Beim Blättern im Programmheft überzeugt das für jede Altersgruppe konzipierte Angebot mit seiner Vielfalt. Da gibt es bei der "VHS ab 60" Tagesfahrten, Gedächtnistraining, aber auch sportive Möglichkeiten wie Yoga oder Rückengymnastik. An die jüngeren Menschen richtet sich der Bereich "Junge VHS". Fremdsprachen stehen dort hoch im Kurs, aber auch tänzerische Früherziehung in Sachen Ballett. "Dafür haben wir eigens einen Raum mit Ballettstangen und einem großen Spiegel eingerichtet", berichtete die VHS-Leiterin.

Das Programmheft ist sowohl bei der VHS selbst in der Ringstraße 1 in Wiesloch als auch in den Rathäusern der beteiligten Kommunen und bei Buchhandlungen erhältlich. Wichtig sei es, gerade in der heutigen Zeit mit Krieg, anhaltender Coronasituation und explodierenden Preisen aktuelle Themen aufzugreifen. "Die Menschen sind nachdenklicher geworden und so nehmen philosophische Gesprächskreise einen wichtigen Platz in unserem Portfolio ein", erläuterte Annette Feuchter. Sie sieht die VHS als einen "Ort der Begegnung" an. Es gehe darum, sich auszutauschen, sich sinnvoll zu beschäftigen oder Neues zu erlernen.

Das neue Programmheft ist nunmehr lesefreundlicher gestaltet. Mit einer übersichtlichen, farblichen Einteilung in die Sparten ist schnell der ins Auge gefasste Kurs zu finden. Man habe laut Feuchter nicht ganz auf die gedruckte Version verzichten wollen. "Viele unserer Interessenten haben den Wunsch geäußert, doch das Angebot in den Händen halten zu können. Es gibt sicherlich noch viele, speziell bei der älteren Generation, die sich mit dem Prozedere im Internet nicht so gut auskennen", begründete Feuchter die Entscheidung.

Wiesloch. (hds) "Bunte Vielfalt: für alle etwas Passendes": So lautet die Überschrift des Programmhefts der Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS). Auf 120 Seiten ist es abgedruckt und Leiterin Annette Feuchter betonte, man sei mit dem Kursangebot für den Herbst und Winter 2022/2023 schon fast wieder auf dem Niveau der Zeit vor Corona. "Wir planen 1000 Angebote in dem im Oktober beginnenden Halbjahr und dies mit etwa 300 Dozentinnen und Dozenten", informierte sie im Gespräch mit der RNZ. Anmeldungen werden ab dem heutigen Montag, 1. August, angenommen. Dann ist auch die neu gestaltete Homepage der VHS, zu deren Betreuungsgebiet insgesamt neun Städte und Gemeinden zählen, freigeschaltet.

Viel Wert wird in dem Herbst-Winter-Programm auch auf Kunst und Gestalten gelegt. Verschiedene Malkurse sind dort aufgeführt, ein Literaturkreis wird angeboten und selbst Flamencokurse für Einsteiger können gebucht werden. Wichtig sei es, so Feuchter, gerade in Krisenzeiten den Gemeinschaftssinn zu fördern. Dies könne jetzt endlich wieder mit Präsenzveranstaltungen umgesetzt werden. "Wir wollen allen, die kreativ unterwegs sein wollen, so einiges bieten. Für diejenigen, und dies gilt speziell für Kinder, die schwimmen lernen wollen, gibt es jetzt kurzfristig noch Kurse im Freibad."

Speziell die Kinder sind es, auf die ein besonderes Augenmerk gerichtet wird. Die eingegliederte Kinder- und Jugendkunstschule (Kikusch) hat dafür eine spezielle Themenauswahl erarbeitet. Dabei geht es beispielsweise um künstlerische Aktivitäten im Wald und im "Klecksclub" können Knirpse bereits ab zwei Jahren bauen, malen und zeichnen.

Neben den Sprachen – 16 sind im Angebot, darunter selbst Neuhebräisch und Koreanisch – nimmt der Bereich "Arbeit und Beruf" einen besonderen Platz ein. So kann freies Reden trainiert und damit die Selbstsicherheit erhöht werden. Richtiges Zeitmanagement und Verhandlungsführung können auch gebucht werden. "Entscheidend ist, eine Möglichkeit zu haben, für wenig Geld etwas auszuprobieren. Daher haben wir eine große Bandbreite an Themen in unser Programm eingebaut", so Feuchter.

Info: Das neue VHS-Programm ist ab sofort in öffentlichen Einrichtungen und per Internet unter www.vhs-sb.de zu finden.