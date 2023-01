Wiesloch. (tt) "Ist es ein Versuch, die Leute ins Parkhaus zu treiben?", fragt sich eine Nutzerin auf Facebook. Sie spielt damit auf die derzeitige Situation auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Wiesloch-Walldorf an. Dort stehen seit 12. Dezember flächendeckend Halteverbotsschilder, die verhindern sollen, dass Fahrzeuge auf der Fläche abgestellt werden. Stattdessen parken die Autos der Pendler in den Randbereichen und unter der Brücke der L723.

Erst Ende November hatte das Büro "Modus Consult" im gemeinsamen Ausschuss Wiesloch/Walldorf einen Zwischenbericht abgeliefert, warum so wenig Fahrzeuge im kostenpflichtigen Parkhaus abgestellt werden. Ein Grund dafür sind die vielen kostenfreien Parkplätze in der direkten Umgebung, darunter auch die jetzt betroffene Schotterfläche südlich des Parkhauses.

Doch mit einer Verlagerung der Parkplätze haben die derzeitigen Halteverbotsschilder nichts zu tun, wie Wieslochs Mobilitätsmanagerin Stefanie Ihrig – zuständig für den Zweckverband Metropolpark, der sich um die Flächen am Bahnhof kümmert – versichert: "Sobald es das Wetter zulässt, soll die Kraterlandschaft beseitigt werden", sagte sie auf RNZ-Nachfrage. Auf der gesamten Fläche haben sich tiefe und großflächige Schlaglöcher gebildet, die zugeschüttet werden sollen. Dafür müsse die Witterung aber trocken sein. "Der Bauhof steht schon parat", so Ihrig.