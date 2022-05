Dachstuhl einer Obdachlosenunterkunft brannte aus

Die Luft wurde schon kurze Zeit nach Beginn der Löscharbeiten als wenig gefährlich eingestuft. Etwa eine halbe Stunde später erklärte Ludwig Sauer, dass diese wieder in Ordnung sei. Zwar kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des Rettungseinsatzes, die Anwohner, Firmen und Behörden in der Nachbarschaft blieben aber weitgehend ...

Zumindest diese Bedenken wurden dank des zügigen Eingreifens der Rettungskräfte schnell gemildert. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer, der vor Ort war, der RNZ mitteilte, wurden zwei Personen, die sich dem Gebäude befanden, verletzt: Mit leichten Rauchgasvergiftungen wurden sie in Krankenhäuser in Schwetzingen und Sinsheim gebracht. Die übrigen sechs Bewohner blieben unverletzt.

"Das Dach ist durchgebrannt", beschrieb Sauer das Ausmaß. Zur Ursache konnte er zunächst nichts sagen, auch die Schadenshöhe konnte er noch nicht abschätzen. Das Ordnungsamt habe alles in die Wege geleitet, um den Bewohnern andere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Da sich die Personen im Gebäude in Sicherheit bringen konnten, konzentrierte sich die Feuerwehr auf den Löschangriff. "Alles top, das war eine gute Arbeit der Feuerwehr Wiesloch", betonte der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski.

Die Wieslocher Feuerwehrkräfte waren mit zwölf Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften aus Wiesloch, Baiertal und Frauenweiler vor Ort. "Zwei Trupps waren im Innenangriff, dazu wurde mit der Drehleiter von außen gelöscht", so Janowski. Auch nachdem der große Brand gelöscht war, flackerten mehrfach kleinere Feuer auf, die die besondere Aufmerksamkeit der Feuerwehrleute erforderten. Im Einsatz waren zudem Polizei und Rettungsdienst mit sieben Rettungs-, Transport- und Einsatzleitwagen sowie 17 Kräften. Im Verlauf rückte auch die Kriminalpolizei an, um die Brandursache zu finden.

Die Luft wurde schon kurze Zeit nach Beginn der Löscharbeiten als wenig gefährlich eingestuft. Etwa eine halbe Stunde später erklärte Ludwig Sauer, dass diese wieder in Ordnung sei. Zwar kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des Rettungseinsatzes, die Anwohner, Firmen und Behörden in der Nachbarschaft blieben aber weitgehend unbeeinträchtigt. Die Mitarbeiter verließen zum Feierabend gegen 17 Uhr das nahe Landratsamt, Sportbegeisterte betraten in Trainingskleidung ein Fitnessstudio, das um die Ecke des Einsatzortes liegt.

Am frühen Abend begannen bereits die Aufräumarbeiten. Die Nachlöscharbeiten sollten aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Einige Feuerwehrleute blieben noch, falls das Feuer noch mal wiederauflodern sollte. Sie kontrollierten zudem mit der Wärmebildkamera, ob eventuelle Glutnester eine Gefahr darstellen könnten.

Update: Mittwoch, 18. Mai 2022, 19 Uhr