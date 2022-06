Nußloch. (cm) 37,1 Grad – so heiß war es am Samstag in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe und in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Und in Nußloch, wo der Hitzerekord des Tages für ganz Deutschland an der Wetterstation von Jürgen Scheuermann ebenfalls erreicht wurde. In Nußloch bildete der Samstag aber nur den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle, die am Mittwoch mit 33,6 Grad begonnen hatte und sich am Donnerstag mit 31,2 Grad und am Freitag mit 32,8 Grad fortgesetzt hatte. Denn am gestrigen Sonntag wurde der Samstags-Rekord mit 37,2 Grad noch einmal getoppt. Deutschlandweit betrachtet konnte Nußloch aber gestern nicht mithalten: Im Osten der Republik kletterte das Thermometer sogar teilweise über die 39-Grad-Marke.

Bemerkenswert auch: An der Station des Nußlochers sank die Temperatur in der Nacht auf Sonntag nicht unter 25,4 Grad. Da machte das Lüften am Sonntagmorgen alles nur noch schlimmer. Doch Abkühlung ist in Sicht: Für den heutigen Montag sind "nur" 24 Grad vorhergesagt. Doch dann sind auch bald schon wieder 30 Grad prognostiziert ...