Weinheim. (RNZ) Es wird kalt am Wochenende. Frühlingsgefühle dürften trotzdem auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt entstehen, wenn sich die Besucher gedanklich in ein Meer der Blüten versetzen können. Das geht leicht am bevorstehenden langen Weihnachtsmarkt-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Dezember: Denn die Organisatoren der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 haben eine Weihnachtsmarkthütte gebucht, um dort Jahres-, Zeit- und Dauerkarten zu verkaufen. Weinheim ist bekanntlich offizielle Buga-Partnerstadt.

Vor dem Endspurt ziehen die Weihnachtsmarkt-Organisatoren Gerald Haas sowie Juan und Andrés Salazar von der IG Marktplatz eine positive Bilanz. Die Besucher kamen in großer Zahl, die Rückmeldungen waren erfreulich. "Wir sind darin bestärkt worden, den Weihnachtsmarkt räumlich und zeitlich auszudehnen", bestätigte Haas.

Am Abschlusswochenende gibt es auch auf der Bühne wieder Programm. Der Kinderchor an der Peterskirche tritt am Samstag, 17. Dezember, 17 Uhr, auf. Mundart-Literat Markus Weber liest am Sonntag, 18. Dezember, Weinheimer Märchen und die "Woinemer Woinachtsgschicht". Zuvor, um 15.30 Uhr, hält OB Manuel Just seine Weihnachtsansprache. Am Samstag und am Sonntag verteilt der Nikolaus um 18 Uhr wieder Geschenke an die Kinder.