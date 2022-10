> Was sich ändert: Der Weihnachtsmarkt soll attraktiver werden, vor allem für Gäste von außerhalb. Und die Stadt engagiert sich stärker als in den Jahren bis 2019. So soll der Weihnachtsmarkt über den Marktplatz hinauswachsen und sich auf den Vorderen Schlosshof am Brunnen und am Rathausturm erstrecken.

> Was abläuft wie immer: Die Buden haben am zweiten, dritten und vierten Advent geöffnet. Das haben Gerald Haas sowie Andrés und Juan Salazar als Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) "Historischer Marktplatz" bekräftigt. Die IG ist wieder Veranstalter des Weihnachtsmarkts. Gastronomischer Anziehungspunkt bleibt der Marktplatz. Stimmungsvoll wird’s zusätzlich durch das Rahmenprogramm. Wie immer tragen Posaunenchöre ihr Spiel bei. Der Nikolaus beschenkt die Kinder an den Wochenenden, und Weinheims literarischer Märchenerzähler und Mundart-Kabarettist Markus Weber liest aus seinen Büchern vor.

Weinheim. (web) Die RNZ hatte es bereits Anfang der Woche bestätigt bekommen: Der Weihnachtsmarkt in der Weinheimer Altstadt findet statt. Die für den Budenzauber obligaten Holzhütten wechseln nach Ablauf des ersten Adventswochenendes von der West- in die Innenstadt. Dort gibt es – mutig, antizyklisch und allen Krisen zum Trotz – zwischen dem zweiten und vierten Adventswochenende den Weinheimer Weihnachtsmarkt. Und zwar in zeitlich und räumlich ausgedehnten Form.

Die Idee, vors Schloss zu ziehen, war 2021 eher aus der Not geboren worden. Damals wollten Stadt und IG einen coronagerechten Weihnachtsmarkt mit Zugangskontrollen ausrichten, der dann aber ganz abgeblasen wurde. Die Idee reifte jedoch weiter. Nun wird der Schlosshof zum zusätzlichen Standort. Dort wird ein Teil der 30 vereinseigenen Hütten mit Verkaufsständen bestückt.

Die Verbindung zwischen den beiden Standorten schafft die Obertorstraße. Sie wird gesäumt von Lichterketten-geschmückten Tannen, wie sie auch auf dem Marktplatz und im Schlosshof für vorweihnachtliches Ambiente sorgen. An beiden Standorten könnte eine Bühne stehen.

> Warum es mehr Weihnachtsmarkttage gibt als zuvor: Die Rote Turmstraße wird nicht mehr für den Markt genutzt. Mit dem Umzug vors Schloss schlägt die IG Marktplatz zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Schlosshof besitze mehr Charme als die Durchgangsstraße und die Öffnungszeiten lassen sich dort ausweiten. Da die Sperrung der Roten Turmstraße nur begrenzt möglich ist, hatte sich der Weihnachtsmarkt bisher auf Samstage und Sonntage beschränkt. In diesem Jahr soll der Budenzauber nicht nur samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr geöffnet sein, sondern auch donnerstags und freitags von 15 bis 21 Uhr.

> Wer als Marktbeschicker teilnehmen kann: Wer eine Verkaufshütte bestücken will, bewirbt sich bei Juan Salazar, bei dem die Fäden für die Verkaufsstandmieter zusammenlaufen. Noch können sich Händler, Profis und Hobbyverkäufer per Mail unter igmarktplatz-weinheim@web.de bewerben. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und im Vorderen Schlosshof ist geöffnet von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. Dezember, von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Dezember, und von Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. Dezember. An Werktagen von 15 bis 21 Uhr und am Wochenende von 13 bis 21 Uhr.