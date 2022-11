Weinheim. (keke) "Ik hav kozak za dunaj" ("Schöne Minka, ich muss scheiden") und "Oi u luzu chervona kalyna" ("Auf der Wiese lässt eine rote Kalyna den Kopf hängen"): Singen für den Frieden in der Ukraine und auf der Welt, so lautete Mitte vergangener Woche das Motto von rund 40 ukrainischen Frauen und Kindern, die sich am Eingang der Fußgängerzone gegenüber der "Reiterin" zusammengefunden

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen