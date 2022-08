Schwetzingen hat seit März 2018 eine stadteigene Hundespielwiese. Diese befindet sich etwas außerhalb der Stadt. "Der Standort wurde gezielt gewählt, da die Fläche den Grundbedingungen entsprach und ein Zaun vorhanden war", so Traudel Zahn, die in der ...

Weinheim. Sie liegen einigermaßen weit auseinander, die Befürworter einer öffentlichen Spielwiese für Hunde und die Stadt Weinheim. Aus Sicht der einen ist eine solche Einrichtung überfällig, die anderen verweisen auf fehlende Flächen und ungeklärte Zuständigkeiten: etwa was die Erschließung, Instandhaltung und Reinigung betrifft . Natürlich sind Städte nicht eins zu eins miteinander vergleichbar. Da es in der Region aber gleich mehrere solcher Anlagen gibt, hat die RNZ den Blick über den Tellerrand gewagt.

Von Philipp Weber

Weinheim. Sie liegen einigermaßen weit auseinander, die Befürworter einer öffentlichen Spielwiese für Hunde und die Stadt Weinheim. Aus Sicht der einen ist eine solche Einrichtung überfällig, die anderen verweisen auf fehlende Flächen und ungeklärte Zuständigkeiten: etwa was die Erschließung, Instandhaltung und Reinigung betrifft. Natürlich sind Städte nicht eins zu eins miteinander vergleichbar. Da es in der Region aber gleich mehrere solcher Anlagen gibt, hat die RNZ den Blick über den Tellerrand gewagt.

Die Stadt Lorsch hat Anfang 2019 eine kleine öffentliche Spielwiese für Hunde eröffnet. Später sei das Angebot auf die heutigen 1500 Quadratmeter vergrößert worden, wie der Verantwortliche Ralf Kleisinger in sympathischem Hessisch erläutert. Die Lorscher Hundewiese sei das Nebenprodukt eines größeren Projekts: einer benachbarten Freizeitfläche mit Multifunktionswiese, "auf der die Leute Sport treiben, sich treffen und überhaupt fast alles machen können – außer Grillen".

Und: "Die Freilauffläche für Hunde wird gut angenommen", betont er. Deren Einrichtung sei "nichts Weltbewegendes" gewesen. Das Gelände sei lediglich leicht begradigt worden. Pflanzungen habe man nicht vorgenommen. Zwei Sitzbänke, ein paar Abfalleimer. Das muss reichen. Einige Hundehalter hätten mehr gewollt, "aber daran ist nicht gedacht". Die Instandhaltung der Anlage übernimmt die Stadt Lorsch, etwa die regelmäßige Mahd des Rasens. "Die Hundehalter müssen das Gelände so verlassen, wie sie es vorgefunden haben", so Kleisinger. Im Klartext: Kot des eigenen Tiers ist zu entfernen. Dem kämen die Hundebesitzer nach: "Der Platz ist ja auch nicht zum Gassigehen gedacht, sondern zum Toben und zur Sozialisation der Tiere."

Die Hundehalter träfen sich dort, manchmal herrsche auf der Anlage ein ständiges Kommen und Gehen: "Und das ist ja auch so gewollt." Einen Aspekt bringt der Südhesse noch ein: Die von einigen Stimmen in Weinheim geforderten 3000 Quadratmeter Fläche für eine etwaige Anlage erscheine ihm ziemlich groß. "Aus meiner Sicht müsste man dann einen Bereich abtrennen, etwa für die Ausbildung von Welpen, die werden ja sonst fast gefressen", sagt er – und zeigt mit einem Lachen, dass das nicht ganz ernst gemeint war.

Schwetzingen hat seit März 2018 eine stadteigene Hundespielwiese. Diese befindet sich etwas außerhalb der Stadt. "Der Standort wurde gezielt gewählt, da die Fläche den Grundbedingungen entsprach und ein Zaun vorhanden war", so Traudel Zahn, die in der Spargelstadt unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Auch in ihrer Stadt hatten Hundehalter wieder und wieder den Wunsch ans Rathaus herangetragen, eine "offizielle" Hundewiese auszuweisen. Und auch hier war die Suche nach einem Grundstück schwierig.

"Nach langer Suche konnte sich die Stadt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf eine Fläche bei der Tompkins-Kaserne einigen und diese Fläche für diesen Zweck pachten", so Traudel Zahn. Es handle sich um eine 5400 Quadratmeter umfassende Konversionsfläche, die bereits eingezäunt war und außerhalb des früheren Kasernengeländes der US-Armee liegt. Der Standort, der schon vorhandene Zaun, ein kleiner Baumbestand sowie Parkplätze in der Umgebung: Die Wiese war geeignet. Der Schwetzinger Bauhof kümmert sich um die Entsorgung des Mülls, schüttet gelegentlich Sand auf. Bei Bedarf mäht die Stadtgärtnerei.

"Die Hundewiese wird gut angenommen. Eine Besucherstatistik gibt es allerdings nicht", erklärt Zahn. Von Beschwerden sei ihr nichts bekannt, jedenfalls nicht in jüngster Zeit. Letzten Endes seien der Umgang miteinander, Rücksichtnahme und Respekt die entscheidenden Faktoren für das Funktionieren einer solchen Einrichtung. An Letzterem sollte es in Weinheim nicht scheitern – auch wenn die Zweiburgenstadt keine riesigen Ex-US-Flächen zur Verfügung gestellt bekommt.