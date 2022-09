Fahrradkontrolle in Heidelberg: Wer am Wehrsteg abstieg, wurde belohnt

Von Günther Grosch

Weinheim. "Die Schule hat wieder angefangen, und wir wollen den Schülern ins Gedächtnis rufen, wie man sich im Straßenverkehr korrekt verhält, um weder sich noch andere zu gefährden." Kriminalrat Patrick Knapp von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Mannheim lieferte eine nachvollziehbare Begründung für die Schwerpunktkontrolle von Radfahrern am frühen Mittwochnachmittag in der Weststadt. Die Polizei wolle damit zur Reduzierung von Radunfällen im Bereich des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbunds und der Zweiburgenschule beitragen. In diesem Zusammenhang wurde freilich auch das Parkverhalten von Autofahrern kontrolliert.

Insgesamt zwölf Beamte des Polizeireviers Weinheim, der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim und des Gemeindevollzugsdiensts der Stadt Weinheim waren vor Ort. Sie überprüften unter anderem die Verkehrstüchtigkeit der Zweiradfahrer, den technischen Zustand ihrer Drahtesel mit Blick auf Beleuchtung, Bremsen und Klingel sowie mögliche Manipulationen an Elektrorädern.

Nach Abschluss der Kontrollaktion legte Patrick Knapp die ernüchternde Bilanz der zweieinhalbstündigen Aktion offen: 91 Mal wurden Verwarnungen gegenüber Jugendlichen in Bezug auf die Verkehrssicherheit ihrer Drahtesel ausgesprochen, verkehrserzieherische Gespräche wegen Fahrens gegen die Fahrtrichtung, auf Zebrastreifen oder unachtsamen Einbiegens auf die Fahrbahn geführt. 16 Verwarnungen erhielten erwachsene Radler wegen Fahrens auf Gehwegen. Sieben Mal kamen Handyverstöße von Radfahrern zur Anzeige.

Weitere sieben Radfahrer mit Kopfhörern am Ohr wurden beim Queren der Kreuzung Multring/Breslauer Straße zu einem Gespräch aus dem Sattel geholt. Hinzu wurden zwei Rotlichtverstöße von Radfahrern ebenso mit einer Anzeige geahndet wie drei Handyverstöße von Autofahrern. Ein E-Scooter-Fahrer erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Acht Anzeigen wegen Parkens im absoluten Halteverbot an der Bonhoeffer-Schule erstatteten die Kräfte des Gemeindevollzugsdiensts gegenüber den Fahrern sogenannter Elterntaxis.

Sie stehe "nur ausnahmsweise" hier und warte auf ihr Kind, "weil drei Tage nach Schuljahresbeginn heute Schulbuchausgabe ist und meine Tochter den schweren Schulrucksack nicht allein tragen kann", so die Begründung einer wartenden Mutter. Um eine Ausrede nicht verlegen war auch ein Schüler, der nicht wusste, ob die Beleuchtung an seinem Fahrrad funktioniert und wie man diese einschaltet. Das Rad gehöre seiner Mutter, und außerdem sei er mit dem Rad sowieso nur tagsüber unterwegs. Er werde sie aber gleich danach fragen, wenn er wieder zu Hause ist.

Die Anzahl der landesweit polizeilich erfassten Fahrradunfälle und die der verletzten Radfahrenden steige kontinuierlich an, erklärten die leitenden Ordnungshüter, von denen gleich mehrere vor Ort waren. Insbesondere Unfälle mit Pedelecs nähmen in dramatischer Weise zu. Neben dem stellvertretenden Leiter des Polizeireviers Weinheim, Bernd Kilian, war der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar persönlich angereist. Auch Weinheims Ordnungsamtsleiter Markus Böhm schaute sich die Aktion an.

Von "durchschnittlich 100 Fahrradunfällen pro Monat" allein in Mannheim sprach der Polizeipräsident: "Tendenz steigend." Jeweils zur Hälfte teilten sich dabei Rad- und Autofahrer die Schuld an den Unglücken. Besonders tragisch: 2021 verliefen vier derartige Zusammenstöße für die Radler tödlich. "Hätten sie einen Helm getragen, könnten drei der Betroffenen möglicherweise noch leben", brach Kollmar mit Vehemenz eine Lanze für das Tragen der lebensrettenden Kopfbedeckung. Was in noch stärkerem Maße auf diejenigen zutrifft, die ein E-Bike benutzen, mit dem sie schneller unterwegs sind als ein normaler Radler und damit ein höheres Risiko auf einen schweren Unfall eingehen. "Eine Helmpflicht für Elektroräder wäre deshalb in jedem Fall sinnvoll", so Kollmar.

Eine weitere, nicht unerhebliche Gefahr sehen die Verantwortlichen der Polizei im Tragen von Kopfhörern. Diese seien zwar erlaubt, erhöhten aber die Unfallgefahr, "wenn sie so laut in die Ohren ihrer Benutzer dröhnen oder diese von der Musik so abgelenkt werden, dass sie die verkehrserheblichen Geräusche nicht mehr wahrnehmen".

Das Polizeirevier Weinheim, dessen Einsatzgebiet sich von Laudenbach bis Schriesheim erstreckt, verzeichnete seit Beginn dieses Jahres 69 Fahrradunfälle. In der Mehrzahl handelte es sich dabei um Einbiegungs- und Kreuzungsunfälle, so Bernd Kilian: "Zum Glück kam dabei niemand ums Leben."

Was bei der Kontrollaktion im Westen der Stadt zwar kein Thema war, aber dennoch angesprochen wurde: "Alkohol." Unter vielen Autofahrern herrsche der Trugschluss, dass sie bei übermäßigem Alkoholgenuss ihr Auto stehen lassen und betrunken mit Rad, Pedelec oder E-Scooter nach Hause fahren könnten. Die Promilleregeln gelten aber auch hier, sodass der Autoführerschein auch auf zwei Rädern weiter in Gefahr bleibt.