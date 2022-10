Weinheim. (web) Dass Weinheims Stadtmarketing seit eh und je mit dem südländischen Flair des Marktplatzes wirbt, ist bekannt. Dass aber noch am letzten Oktober-Wochenende des Jahres 2022 mediterrane Temperaturen zum Draußen-Sitzen einladen, damit haben wohl selbst die kühnsten Marketing-Strategen vor einigen Jahren kaum gerechnet. Aber es ist Fakt: Zwischen Freitag und Sonntag wird mit Spitzentemperaturen von jeweils deutlich über 20 Grad Celsius gerechnet.

Als die RNZ am späten Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz vorbeischaute, war der Betrieb auf den Terrassen der Restaurants und Cafés noch eher verhalten. Aber Gerald Haas, der die Gastronomie "Diebsloch" am oberen Marktplatz betreibt und Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz ist, erwartet ein gutes Wochenende. "Bisher ist die Lage bei den Reservierungen durchschnittlich. Aber ich gehe stark davon aus, dass viele Leute das Wetter nutzen werden, um noch einmal rauszugehen und zum Schluss einzukehren", sagt er im RNZ-Gespräch. Da Draußen-Attraktionen wie der Schlosspark nicht weit vom Marktplatz entfernt sind, rechnet er mit vielen Spontanbesuchern.

"Natürlich ist Sonnenschein für uns besser als Dauerregen. Jeder Tag mit guten Umsätzen hilft. Man darf allerdings nicht annehmen, dass ein warmer Herbst ausreicht, um zwei Jahre Corona auszugleichen", betont er. Zumal der Platz auf seiner Terrasse begrenzt sei und er das Angebot an Stühlen und Tischen nicht beliebig weit ausdehnen könne: "Wenn es voll ist, ist es voll." Aber auch hier gilt: Besser die Plätze draußen sind bevölkert als leer.

An mangelndem Personal wird die Einkehr bei Haas nicht scheitern. "Wir haben einem stabilen Mitarbeiterstamm; das gilt meines Wissens nach auch für die Kollegen hier auf dem Marktplatz", sagt er. Komplett gehe der allgemeine Personalmangel aber nicht an ihm und seinen Mitstreitern von der IG Marktplatz vorbei. "Wenn man in die Situation kommt, neue Leute suchen zu müssen, wird es schwieriger, welche zu finden", sagt er. Umfragen in der Branche zeigten, dass ein erheblicher Teil der Gastrokräfte einen Jobwechsel erwägt.

Doch nun freut er sich erst mal auf ein Frühlingswochenende im Herbst.