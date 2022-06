Weinheim. (pol/mare) Es ist fast schon ein klassischer Unfall: Ein Kleintransporter ist am Mittwochvormittag an der Unterführung im Suezkanalweg in Weinheim hängen geblieben. Das berichtet die Polizei.

Nach der Kollision mit der Eisenbahnbrücke ist der Suezkanalweg von der Bundesstraße B3 her gesperrt. Die Einsatzkräfte sind derzeit (Stand: 10.21 Uhr) im Einsatz. Zu den Hintergründen und über mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt.

Weitere Infos folgen ...