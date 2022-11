Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Die Evangelische Kirchengemeinde Lützelsachsen möchte das Gemeindehaus in der Kurpfalzstraße einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dazu ist sie mit potenziellen Kooperationspartnern im Gespräch. Das teilt die Gemeinschaft in einer Presseinformation mit. Den Hintergrund der geplanten Kooperation mit weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft bildet der Strategieprozess der Evangelischen Landeskirche in Baden. In dessen Zuge stehen derzeit alle kirchlichen Gebäude auf dem Prüfstand. Der Prozess steht unter der Fragestellung, ob die aktuelle Nutzung der Gebäude zukunftsfähig ist und ob es Alternativen gibt. Dementsprechend wird auch das Evangelische Gemeindehaus in Lützelsachsen genauer betrachtet.

"Die zukünftige Kostenbelastung war der Anstoß," so Pfarrer Jan Rohland, "aber darauf kann und sollte man das Projekt nicht reduzieren. Ich sehe gute Möglichkeiten für dieses Haus, wie es für die ganze Ortschaft zum Segen werden kann." In einem aktuellen Beschluss hat der Evangelische Kirchengemeinderat zugestimmt, mit der Stadt, Organisationen vor Ort und den Bürgern ein neues Konzept für das Gebäude zu entwickeln. "Natürlich geht in diesem Haus nicht alles. Zum Beispiel muss auf die angrenzende Wohnbebauung Rücksicht genommen werden", so Kirchengemeinderat Rainer Ackermann, aber Ideen gebe es viele. "Man muss nur ins Gespräch kommen." Erste Gespräche wurden mit der TSG Lützelsachsen geführt. Auch mit dem Pilgerhaus steht man im Kontakt. Fördermittel der Landeskirche ermöglichen es, eine externe Projektbegleitung zu beauftragen. Die Kosten für die Prüfung einer umfassenderen Nutzung sind somit gedeckt. Deswegen schiebt nun die Kirchengemeinde – mit der Stadt – einen Prozess an, um die Bürger zu befragen.

In einer ersten Runde sollen Vereinsvorsitzende und andere Multiplikatoren gehört werden. Im März soll es für Interessierte die Möglichkeit geben, Ideen in einen Workshop einzubringen. Bürgermeister Torsten Fetzner und Ortsvorsteherin Doris Falter begleiten den Prozess.