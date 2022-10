Spricht der Technische Ausschuss kommende Woche nun über einen genialen Plan – oder entsteht an dieser Stelle der Stadt zum wiederholten Male ein Wolkenkuckucksheim ohne Chance auf Realisierung? Man darf in jedem Falle gespannt sein auf den Auftritt des Projektentwicklers, der nach RNZ-Informationen persönlich anreisen könnte. Der Stadtverwaltung ist er erst einmal willkommen. "Wir sind sehr froh, dass es nach all den Jahren wieder eine ...

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Skandal war am 5. Oktober 2017 perfekt. "Die Hildebrand’sche Mühle wird aufgegeben" titelte die RNZ damals. Zuvor hatte ein Wiesbadener Unternehmen über Jahre hinweg vergeblich versucht, das alte Mühlenareal in ein Wohngebiet umzuwandeln. Die Wohnungen für zahlungskräftige Kunden sollten im historischen Mühlenturm, der ebenfalls denkmalgeschützten Industriellenvilla sowie in zwei Neubauten entstehen. Das Projekt scheiterte, nicht zuletzt an der Statik des Turms, die eine Sanierung schwierig machte. Die Aufgabe dieser Pläne war einer der größten Paukenschläge in der nicht gerade leisen Mühlenhistorie der letzten Jahre. Nun folgt die nächste Überraschung, vielleicht sogar eine gute.

Maßgeblich für den Erfolg des Projekts sei, dass die Errichtung eines dritten Neubaugebäudes auf einem kürzlich vom Vorhabenträger erworbenen Nachbargrundstücks erfolgt. Damit ist eine ausreichende Geschossfläche für eine pflegeorientierte Nutzung möglich. Die beiden anderen vorgesehenen Neubauten haben eine ähnliche Kubatur und Lage wie die vor 2017 geplanten und genehmigten Wohngebäude zwischen dem Siloturm und dem angrenzenden Metallbaubetrieb. Dazu hätten bereits enge Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden stattgefunden. Die Zufahrt erfolgt über eine Brücke über die Weschnitz, direkt an der Birkenauer Talstraße.

Spricht der Technische Ausschuss kommende Woche nun über einen genialen Plan – oder entsteht an dieser Stelle der Stadt zum wiederholten Male ein Wolkenkuckucksheim ohne Chance auf Realisierung? Man darf in jedem Falle gespannt sein auf den Auftritt des Projektentwicklers, der nach RNZ-Informationen persönlich anreisen könnte. Der Stadtverwaltung ist er erst einmal willkommen. "Wir sind sehr froh, dass es nach all den Jahren wieder eine echte Perspektive für das Grundstück der Hildebrand’schen Mühle gibt. Dass das Konzept eine adäquate Nutzung vorsieht und die Denkmalschutzanforderungen einhält, ist besonders hervorzuheben", so OB Manuel Just.

Die Stadt ordnet die gegenwärtigen Entwicklungen in eine "neue, zielorientierte Phase" der Mühlengeschichte ein. Diese hatte bereits am 2. Dezember 2021 ihre Schatten vorausgeworfen. Damals kreiste ein Helikopter über dem Siloturm. "In dem vom Landesamt für Denkmalpflege finanzierten und betreuten Einsatz wurden vier Industriekletterer nacheinander an jeweils einen der kleinen Ecktürme auf der Mauerkrone geflogen", beschreiben Anna Egeler, Michael Hascher und Ida Nerrlich die damalige Aktion im Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg (2/2022). Bereits im April 2021 habe man mithilfe einer Drohne den Turm inspiziert. Anhand von deren Aufnahmen ließ sich ein 3 D-Modell des Gebäudes erstellen.

Ein Autokran als Transportmittel für die Kletterer sei wegen der schwierigen Geländetopografie nicht infrage gekommen. Sie kamen per Helikopter und sorgten dafür, dass die Wege rund um den Siloturm wieder sicher sind. "Es kann nun ein Behelfsdach montiert werden, was dem Gebäude Zeit verschafft, in der die konkreten Planungen vorangetrieben werden." Das alte Dach war vor einigen Jahren eingestürzt. Das Stellen eines Gerüsts sei nun wieder möglich.

Apropos Dach: Die derzeitigen Eigentümer ließen auch die alte Villa entsprechend sichern. Nun kann geplant werden. Nach der Vorstellung des Projekts in den politischen Gremien soll dort im ersten Schritt ein Aufstellungsbeschluss fürs erforderliche Bebauungsplanverfahren gefasst werden, teilt die Verwaltung mit.