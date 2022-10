Tierheime in der Region: Produkt Haustier – ein "Problem" wird abgegeben (plus Video)

Eine Ludwigshafener Tierärztin entfernte das Band. Für die Operation war ein erheblicher Aufwand notwendig. Doch inzwischen ist der Zustand der Katze stabil. Ob das Tier zur Halterin zurückkommt, bleibe indes abzuwarten. Offenbar sei diese mit der Verantwortung für die Katze überfordert. Das sei auch an der Tatsache zu erkennen, dass an dem Halsband noch ein Nagel befestigt war. Der habe eine weitere Gefahr dargestellt.

Die Katze ließ sich dank ihres Chips und einer Registrierung beim Haustierregister Tasso schnell ihrer Besitzerin zuordnen. Das Tier war seit März nicht mehr nach Hause gekommen. Das Halsband war mit einem Chip für die Katzenklappe versehen. Doch statt der Katze zu helfen, wurde es zur lebensbedrohlichen Falle. Wäre sie nicht per Zufall in Heubachs "gute" Falle geraten, hätte die Katze keine Überlebenschance gehabt. "Sie wäre verhungert oder an den Folgen der Verletzung gestorben", so die Einschätzung der Weinheimer Tierschützer: "Die Schmerzen und die Ängste, die das Tier erlitt, kann man nur erahnen."

Neben dem Halsband an sich, brachte ein daran befestigter Nagel die Katze in Gefahr. Foto: zg

Doch Heubach habe schon zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass die Katze verletzt ist, teilt das Tierheim mit. Die Ehrenamtliche brachte die Katze zu der Einrichtung. Dort machte Tierheimleiterin Jutta Schweidler am Montagmorgen eine schlimme Entdeckung. Als man die Katze näher untersuchte, erwies sich die vermeintliche Verdickung als ein tief eingewachsenes Halsband. Die Tierschützer vermuten, dass die Katze sich von dem Halsband befreien wollte. Bei diesem kläglichen Versuch sei das Band wohl unter eines der Vorderbeine des Tiers gerutscht. Das Halsband saß nun viel zu stramm und wuchs förmlich in den kleinen Katzenkörper hinein.

Weinheim. (web) Ivonne Heubach geht ihrem Ehrenamt oft spät abends nach. Dann fängt die Katzenschützerin für das Tierheim in Weinheim die Kitten von Streunern mit einer Lebendfalle ein. Ein Tier ging ihr am späten Sonntagabend tatsächlich in die Falle. Aber es war kein Kitten, sondern eine erwachsene Katze. Als Heubach sich das Tier genauer anschaute, bemerkte sie eine Verdickung am Hals der Katze. Allerdings war diese vom Fell bedeckt.

"Keine Katze sollte ein Halsband tragen, da die Verletzungsgefahr sehr groß ist und dieses sogar zur tödlichen Falle werden kann", heißt es abschließend. Der Chip, der einer Katze injiziert wird, könne aber zur Steuerung einer Katzenklappe eingesetzt werden und helfe auch dabei, ein Fundtier wieder nach Hause zu bringen.

Im vorliegenden Fall ging es also nicht um eine Streunerkatze. Die Tierschützer fordern indes weiter eine kommunale Katzenschutzverordnung, die die Zahl und damit das Elend von Streunerkatzen eindämmen soll. Stadtrat Andreas Kränzle (SPD) hakte in der letzten Sitzung des Gemeinderats bei OB Manuel Just nach. Der hat prinzipiell nichts gegen derartige Regularien. Es sei aber eine Herausforderung, eine rechtssichere Verordnung zu erlassen, sagte er. Die Stadt warte auf weitere Fingerzeige vom Land, die für diesen Herbst erwartet würden.