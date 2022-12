Weinheim. (RNZ) Frost- und Wasserschäden, defekte Aufzüge, verrauchte Öfen: Eine Reihe von Alarmierungen und Hilfeleistungen hielt die Feuerwehr zuletzt auf Trab. Auch die GRN-Klinik war betroffen. Bereits am frühen Montagmorgen waren die Kräfte in der Gewerbestraße im Einsatz, weil der Frost die Sprinklerleitung eines Einkaufsmarkts beschädigt hatte (die RNZ berichte). Noch am Abend desselben Tages eilten Kräfte aus Weinheim und Hemsbach – die Nachbarwehr stellt übergangsweis die Drehleiter – in die Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße. Bewohner hatten gekocht, es qualmte. Für die Wehrleute hieß das: Lüften und die Brandmeldeanlage zurückstellen. Ein Frostschaden in der Nördlichen Hauptstraße rief die Feuerwehr noch mal um kurz vor 21.30 Uhr auf den Plan. Hier hatte sich Wasser aus einer kaputten Leitung über drei Stockwerke verteilt.

Während die Feuerwehr oft Türen öffnen muss, weil der Mensch dahinter in medizinische Nöte geraten ist, ging es am Dienstag um 18 Uhr anders herum. Die Kräfte verschlossen im Ulmenweg einen Wohnungseingang, der zuvor aufgebrochen worden war. Die Brandmeldeanlage der GRN-Klinik löste am Mittwochmorgen aus. Das Problem wurde in der Technikzentrale lokalisiert. Der Rauchmelder hatte ausgelöst, da Wasser hineingelaufen war. Das Thema Frost machte sich am Mittwoch in der Straße "In der Dell" in Oberflockenbach noch mal bemerkbar. Nachbarn hatten ein Wasserrauschen in einem leer stehenden Haus bemerkt. Zunächst kümmerte sich die Feuerwehr, über die Polizei wurde der Eigentümer informiert. Ein Wiedersehen mit der GRN-Klinik "feierte" man um 17 Uhr. Erneut hatte die Brandmeldeanlage in der Technik ausgelöst. Schuld war ein Defekt.

Der Donnerstag begann in der Straße "Nächstenbacher Berg". Hier trat Rauch aus einem Holzofen aus. Man zog einen Sanitärnotdienst hinzu. Diagnose: Das Gebläse war defekt. Der nächste Einsatz führte die Feuerwehr in die Straße "An der Ziegelhütte". In einem Mehrfamilienhaus steckte der Aufzug fest. Ein Mann war eingeschlossen. Die Wehrleute befreiten ihn.