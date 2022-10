Weinheim. (cab) In diesem Sommer stand er ganz groß im Mittelpunkt, der Weinheimer Exotenwald. Genau 150 Jahre ist es her, dass ihn Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim anlegen ließ. Seine Idee: Baumarten aus der ganzen Welt sollen hier wachsen. Heute ist der Exotenwald rund 60 Hektar groß und zählt bis zu 180 Baumarten – vom Riesenmammutbaum über japanische und nordamerikanische Magnolien bis hin zu kalifornischen Flusszedern.

So vielfältig wie ihre Herkunft ist derzeit das Farbenspiel der Bäume im warmen Herbst. Gerade in den kommenden Tagen sollte man sich das nicht entgehen lassen und einem der drei beschilderten Rundwanderwege durch das dendrologische Kleinod folgen, das es so in Deutschland kein zweites Mal gibt.

Und noch ein kleiner Tipp: Am Sonntag, 13. November, findet die letzte Führung in diesem Jahr durch den Exotenwald statt. Teilnehmen kann man nur mit Anmeldung. Zusätzliche Informationen auf der Homepage www.weinheim.de unter "Tourismus" und "Führungen".