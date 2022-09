Weinheim. (RNZ) Vielleicht ist es so: wenn man mit Aussicht über die Region arbeitet, dann bekommt man Weitblick. Auf Thomas Kaiser und Janos Flick, Koch und Wirt der Burgschenke auf der Wachenburg, treffe das sicher zu, wie Weinheims Tourismuschefin Maria Zimmermann jetzt betonte. Sie war die erste Gratulantin bei der Aufnahme von "Kaiser und Flick" und ihrer Burgschenke in den Kreis der Mitglieder des Labels "Genial Regional", in dem Erzeugerbetriebe aus der Region mit nachhaltigen regionalen Produkten vertreten sind – übrigens als erstes Restaurant in Weinheim. Nicola di Siro, Geschäftsführer von "Genial Regional", überreichte die Plakette, die nun den Eingang ziert.

Zimmermann ist auch Vorsitzende des Tourismusservice Bergstraße und gehört selbst zu den Gründern des Labels. Kaiser und Flick betonten, dass regionale Küche ihr Stil sei: "Wir müssen uns nicht umstellen." "Genial Regional" will eine eigene Vertriebszentrale aufbauen, um Gastronomen direkt zu beliefern. Derzeit sind es rund ein Dutzend Betriebe. Hergestellt und vertrieben werden Weine, Obst und Gemüse, Eier und Milch, Öle, Gewürze, Käse und Fleisch. Und Produkte des "Quittenprojekts" in Sulzbach.