Von Günther Grosch

Weinheim. Spaß am Strand und Fun auf dem See: Mit Piraten- Hüpfburgen für die Kleinen am Ufer, Stand-up-Paddling auf dem Wasser für die Größeren und einer Beachparty am Abend startete das Strandbad Waidsee am Freitag in seine dreitägige Geburtstagsfeier. Exakt auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 17. Juni 1972, hatten sich die Tore in das 41 Hektar große