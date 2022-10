Während die GAL Just zustimmte und auf die zusätzlichen Einspareffekte bei Feinstaub, CO2 und Kraftstoffen verwies, herrschte in anderen Fraktionen weniger Einigkeit. Letztlich waren es CDU und FDP, die sich dem Kompromissvorschlag der Gewerbetreibenden anschlossen und aus diesem einen Beschlussantrag machten. Thomas Ott (CDU) brachte an dieser Stelle noch einmal sein wichtigstes Argument gegen Tempo 30 ins Spiel: das Ausweichen von Durchgangsverkehr auf Schleichwege, das schon an einigen Stellen der Stadt ein Problem ist. OB Just und sein oberster Stadtplaner Sven-Patrick Marx hielten ihm rechtliche Bedenken entgegen: Schließlich müssten die Kommunen Lärmaktionspläne ...

Dennoch plädierte Just entschieden dafür, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf den vier Abschnitten von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu verringern. Er verstehe die Gewerbetreibenden, gerade in diesen Zeiten. Es gehe hier aber eindeutig darum, die Gesundheit von Menschen zu schützen: "Lärm macht krank." Langsameres Fahren stelle aus Sicht der Verwaltung das beste Mittel zum Zweck dar: sowohl was die Verhältnismäßigkeit betreffe als auch die Finanzierbarkeit. Anders als Lärmschutzfenster wirke die Tempodrosselung nicht nur in die betroffenen Gebäude hinein, sondern auch auf Balkonen und Terrassen.

Obwohl die vier Straßenabschnitte schon seit September 2021 in der Diskussion sind, protestierte der Gewerbeverein Weinheim erst kurz vor knapp. Die Gewerbetreibenden beklagen Zeitverluste, einen weiteren Kostenfaktor und ein mieses Image für ihre Standorte – und riefen zu einem Kompromiss auf: Tempo-30 ja, aber nur nachts von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Damit hatten sie die Verwaltung offenbar kalt erwischt, denn laut OB Manuel Just hatte die auch erst in letzter Minute von den Bedenken der Betriebe erfahren.

Weinheim. (web) Am Ende stimmte der Gemeinderat zu, aber es war einigermaßen knapp. Die Stadträte votierten am Mittwochabend mit 16 Ja- zu zwölf Nein-Stimmen für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Tempo-30-Abschnitte. Sechs Gremiumsmitglieder enthielten sich bei dem entscheidenden Beschlussantrag ihrer Stimmen. Damit ist der Weg für Tempo 30 an vier Lärmschwerpunkten im Stadtgebiet endgültig frei. Langsamer fahren muss man künftig auf der B3 zwischen Stadthalle und Moschee sowie in der Birkenauer Talstraße. Das Gleiche gilt auf der 1,1 Kilometer langen Sulzbacher Ortsdurchfahrt und den 1,3 Kilometern auf der Grundelbachstraße.

Weinheim. (web) Am Ende stimmte der Gemeinderat zu, aber es war einigermaßen knapp. Die Stadträte votierten am Mittwochabend mit 16 Ja- zu zwölf Nein-Stimmen für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Tempo-30-Abschnitte. Sechs Gremiumsmitglieder enthielten sich bei dem entscheidenden Beschlussantrag ihrer Stimmen. Damit ist der Weg für Tempo 30 an vier Lärmschwerpunkten im Stadtgebiet endgültig frei. Langsamer fahren muss man künftig auf der B3 zwischen Stadthalle und Moschee sowie in der Birkenauer Talstraße. Das Gleiche gilt auf der 1,1 Kilometer langen Sulzbacher Ortsdurchfahrt und den 1,3 Kilometern auf der Grundelbachstraße.

Obwohl die vier Straßenabschnitte schon seit September 2021 in der Diskussion sind, protestierte der Gewerbeverein Weinheim erst kurz vor knapp. Die Gewerbetreibenden beklagen Zeitverluste, einen weiteren Kostenfaktor und ein mieses Image für ihre Standorte – und riefen zu einem Kompromiss auf: Tempo-30 ja, aber nur nachts von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Damit hatten sie die Verwaltung offenbar kalt erwischt, denn laut OB Manuel Just hatte die auch erst in letzter Minute von den Bedenken der Betriebe erfahren.

Dennoch plädierte Just entschieden dafür, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf den vier Abschnitten von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu verringern. Er verstehe die Gewerbetreibenden, gerade in diesen Zeiten. Es gehe hier aber eindeutig darum, die Gesundheit von Menschen zu schützen: "Lärm macht krank." Langsameres Fahren stelle aus Sicht der Verwaltung das beste Mittel zum Zweck dar: sowohl was die Verhältnismäßigkeit betreffe als auch die Finanzierbarkeit. Anders als Lärmschutzfenster wirke die Tempodrosselung nicht nur in die betroffenen Gebäude hinein, sondern auch auf Balkonen und Terrassen.

Während die GAL Just zustimmte und auf die zusätzlichen Einspareffekte bei Feinstaub, CO2 und Kraftstoffen verwies, herrschte in anderen Fraktionen weniger Einigkeit. Letztlich waren es CDU und FDP, die sich dem Kompromissvorschlag der Gewerbetreibenden anschlossen und aus diesem einen Beschlussantrag machten. Thomas Ott (CDU) brachte an dieser Stelle noch einmal sein wichtigstes Argument gegen Tempo 30 ins Spiel: das Ausweichen von Durchgangsverkehr auf Schleichwege, das schon an einigen Stellen der Stadt ein Problem ist. OB Just und sein oberster Stadtplaner Sven-Patrick Marx hielten ihm rechtliche Bedenken entgegen: Schließlich müssten die Kommunen Lärmaktionspläne aufstellen und an den besonders lauten "Hotspots" Maßnahmen ergreifen. Dabei seien die rechtlichen Vorgaben aus dem Landesministerium für Verkehr und Infrastruktur bereits sehr ausdifferenziert, so Marx: Es wird zwischen Tag und Nacht unterschieden (tagsüber darf’s lauter sein) – aber jeweils auch zwischen Werten im "gesundheitskritischen" Bereich und solchen, bei denen "eine direkte Gesundheitsgefährdung" vorliegt. Bei Letzteren reduziere sich der Ermessensspielraum der Kommunen ganz erheblich.

Da es eben auch bei Tag Lärmwerte gibt, die die Gesundheit von Anwohnern direkt gefährden, war der Antrag von CDU und FDP zumindest fraglich. Just ließ ihn aber zur Abstimmung zu, zumindest für die Sulzbacher Ortsdurchfahrt und die Grundelbachstraße. Auf den beiden Straßen-Abschnitten in der Nordstadt stehe seit 2021 schon ein bindender Beschluss fest, so der OB. Oliver Kümmerle (Freie Wähler) wiederum beantragte, über die Sulzbacher Ortsdurchfahrt und die Grundelbachstraße getrennt abzustimmen. Damit wolle er das Votum des Sulzbacher Ortschaftsrats berücksichtigen, der sich klar pro Tempo-30 im eigenen Ortsteil positioniert hatte.

Der Verwaltung bleiben rechtliche Überprüfungen erspart: Letztlich scheiterten alle Anträge auf "Tempo-30, aber nur bei Nacht". Die Verwaltung brachte ihre Beschlussanträge dann über die Ziellinie. Die Autofahrer werden den Fuß vom Gas lassen müssen.