Von Timo Teufert

Wiesloch. Nur noch einige Reste der Grundmauern sind an der Stelle zu erkennen, wo bis letzte Woche das Haus von Hüseyin Dasdelen stand. Dessen Wand war am 2. November in eine benachbarte Baugrube abgestürzt. Am 14. Dezember hatte eine Eppelheimer Fachfirma damit begonnen, das Gebäude in der Schwetzinger Straße abzureißen. Unterdessen gab es am vergangenen Samstag wieder einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Haus Schwetzinger Straße 20, auf der anderen Seite der Baugrube. Die Eigentümer hatten festgestellt, dass im Bereich des Dachbodens Steine in der Giebelwand fehlten und machten dafür die Erschütterungen durch den Abriss verantwortlich.

"Wir hatten Sorge, dass die Giebelwand unseres Elternhauses ebenfalls einstürzen könnte", sagte Alois Höhn. Zumal auch Risse am Haus deutlich zugenommen hätten. Deshalb habe man die Polizei verständigt, die daraufhin einen Feuerwehreinsatz auslöste und die Abrissarbeiten einstellte. Vor Ort waren auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann und eine Vertreterin des Baurechtsamts. Nach einem Vergleich der Situation vor Ort mit den Fotos aus der Bauakte habe man festgestellt, "dass sich an der Situation nichts verändert hat", erklärte Elkemann auf Nachfrage. Man habe sich deshalb auch entschlossen, die Arbeiten am Montag fortzuführen.

Da laut Gutachten ein unkontrollierter Zusammenbruch des Dasdelen-Anwesen zu erwarten gewesen sei, habe man sich in einer Risikoabwägung für den Abriss entschieden, so der OB. Es sei dabei um eine klassische Gefahrenabwehr gegangen. "Ich glaube, dass wir das Richtige getan haben, um die Menschen außen herum zu schützen", sagte Elkemann. Mit dem Abbruch sei nun die größte Gefahr – auf der der Fokus der Kommune lag – gebannt.

"Es ist unglaublich, dass die Arbeiten fortgeführt worden sind, obwohl die Stadt von der Gefahr wusste, die von der Wand ausgeht", erklärte dagegen Höhn. Schließlich hätten sich die Bauarbeiter auch im Gefahrenbereich aufgehalten. Sowohl ein geologisches als auch ein baustatisches Gutachten, dass der Eigentümer der Baugrube in Auftrag gegeben haben soll und welches der Stadt vorliege, gehen von einer Einsturzgefahr der Giebelwand beim Höhnschen Anwesen aus.

"Beide Gutachten fordern zum unmittelbaren Handeln und zur Sicherstellung der Standfestigkeit auf", sagte Höhn. Deshalb hätte er zum Beispiel erwartet, dass vor dem Abriss die mit Wasser gefüllte Baugrube zugeschüttet worden wäre. "Aus meiner ...