Wiesloch. Der Einsturz einer Hauswand in der Schwetzinger Straße in der letzten Woche beschäftigt am Mittwoch ab 17.30 Uhr auch die Gemeinderäte im Ausschuss für Technik und Umwelt (Sitzungssaal im Rathaus, Marktstraße 13). Grünen-Fraktionschef Gerhard Veits hatte nach dem Unglück die Verwaltung aufgefordert, Stellung zu den Vorwürfen der Anwohner zu nehmen, die Stadt habe auf ihre Beschwerden und Hinweise nicht reagiert. Daraufhin hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann dies für den Ausschuss zugesagt.

Von Timo Teufert

Wiesloch. Der Einsturz einer Hauswand in der Schwetzinger Straße in der letzten Woche beschäftigt am Mittwoch ab 17.30 Uhr auch die Gemeinderäte im Ausschuss für Technik und Umwelt (Sitzungssaal im Rathaus, Marktstraße 13). Grünen-Fraktionschef Gerhard Veits hatte nach dem Unglück die Verwaltung aufgefordert, Stellung zu den Vorwürfen der Anwohner zu nehmen, die Stadt habe auf ihre Beschwerden und Hinweise nicht reagiert. Daraufhin hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann dies für den Ausschuss zugesagt.

Klar ist, dass sich die beiden Nachbarn in juristischen Auseinandersetzungen mit dem Eigentümer des Grundstücks befinden, auf dem das Haus abgerissen wurde.

Der Rechtsstreit zwischen Familie Dasdelen, deren Hauswand eingestürzt ist, und dem Bauträger läuft seit Anfang des Jahres. Beim Landgericht Heidelberg ist seither ein Beweissicherungsverfahren anhängig, in das auch das Abbruchunternehmen mit einbezogen wurde.

"Die Firma sagt aber, dass sie nur einen Teil des Abrisses gemacht habe", berichtet Rechtsanwalt Rüdiger Klingmann. Im vorliegenden Fall sei der Bauherr aber in der Pflicht, die halbscheidige Giebelwand – die Häuser teilten sich diese miteinander – ausreichend zu sichern.

Auch interessant Wiesloch: Schwetzinger Straße bleibt gesperrt

Und das Beweissicherungsverfahren zog sich: Ein Sachverständiger hatte den Auftrag wegen Arbeitsüberlastung zurückgegeben und das Gericht hatte deshalb vor Kurzem einen neuen Gutachter bestellt. Dieser sollte die Schäden dokumentieren und die Sanierung des nun beschädigten Hauses planen.

Was den Anwalt besonders ärgert: "Wenn die Sicherung ordnungsgemäß gemacht worden wäre, hätte man es nur abstützen müssen – zu geringen Kosten." Nun sei ein riesiger Schaden eingetreten: "Weil man nicht zu dem Zeitpunkt gehandelt hat, zu dem man hätte handeln müssen."

Die Entwicklung sei gerade auch für die betroffene Familie sehr bitter. Zumal dem Eigentümer auch die Hände gebunden waren: "Aus juristischen und wirtschaftlichen Gründen konnte Familie Dasdelen nicht einfach selbst ihr Haus abstützen", so Klingmann. Zumal es "vom Geschäftsführer des Bauträgers die Zusage gibt, dass die Schäden behoben werden. Dies wurde aber nie gemacht", sagt Klingmann.

Stattdessen sei der Unternehmer untätig geblieben und habe auf die kommende Bebauung hingewiesen. "Mittlerweile wird zudem in Abrede gestellt, dass überhaupt Schäden aufgetreten sind."

Allerdings gibt es auf der anderen Seite der Baugrube bereits seit Ende September ein rechtskräftiges Urteil. "Es verpflichtet den Bauträger, die Giebelwand wieder in Ordnung zu bringen", berichtet Klingmann. Es sei dabei aber in erster Linie um die Themen Feuchtigkeit und Wärmedämmung gegangen und nicht um die Standsicherheit.

"Das Maß an Verantwortungslosigkeit war hier sehr hoch", sagt der Rechtsanwalt. Und meint damit den Bauträger, der nie vor Gericht erschienen sei, auch wenn dies angeordnet war.

In ihm sieht er auch den Hauptverantwortlichen für den Wandeinsturz: "Wenn jemand mit einem nicht verkehrssicheren Fahrzeug herumfährt und einen Unfall baut, bleibt er doch dafür verantwortlich und nicht die Polizei", zieht Klingmann einen Vergleich.

Die Verantwortung könne man deshalb nicht der Stadt zuschieben – allerdings ist der Rechtsanwalt auch davon überzeugt, dass der Schaden nicht entstanden wäre, "wenn man Dinge früh unterbunden hätte".

Es könne sein, dass nun die Familie lange für ihr Recht kämpfen muss. "Die Frage ist, ob die Haftpflichtversicherung des Bauträgers kooperativ sein wird", sagt Klingmann. Bislang sei das nicht der Fall gewesen.

Um der Familie Dasdelen unmittelbar helfen zu können, haben Meike Seckel und Sabine Wolf deshalb eine Spendensammlung im Internet ins Lebens gerufen. Seckel ist Pflegedienstleiterin und Wolf Einrichtungsleiterin des Avendi-Pflegeheims "Wilhelmshöhe" in Wiesloch.

Dort arbeitet Tunc Dasdelen, der Sohn des Hauseigentümers. Er war wie sein Vater und seine Großeltern in der Nacht des Wandeinsturzes im Haus und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Als uns Tunc Dasdelen von dem Einsturz berichtete, war klar: Wir müssen was tun", berichtet Wolf. Denn zwar hätte die Familie ab Anfang Dezember neue Wohnungen gefunden, doch diese müssten ja auch noch eingerichtet werden. Denn an die Möbel aus dem Haus kommt die Familie bislang nicht heran: Zunächst war das Haus von der Polizei für ihre Ermittlungen beschlagnahmt worden.

Seit Freitag ist das Haus nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim zwar nicht mehr beschlagnahmt, allerdings habe die Stadt Wiesloch ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Über persönliche Kontakte, die Sozialen Medien und Nachrichtendienste haben Seckel und Wolf ihre Aktion bekannt gemacht, sodass bereits gestern Abend – nachdem die Sammlung vier Tage online war – schon fast 5000 Euro zusammengekommen sind. "Wir sind sehr erfreut und dankbar für diese Unterstützung", sagt Wolf.

Info: Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, findet diese unter https://gofund.me/bb842f77

Update: Dienstag, 8. November 2022, 19.30 Uhr

Rechts neben und über dem Tor hatte sich die Scheunenwand nach außen gedrückt. Im Putz waren deutliche Risse zu sehen. Foto: Teufert

Erneuter Einsatz am Unglückshaus

Die Wand der angebauten Scheune in der Neugasse wölbte sich nach außen. Das Technische Hilfswerk stützte am Samstagabend ab.

Von Timo Teufert

Wiesloch. Auf das Haus in der Schwetzinger Straße, dessen Wand am Mittwoch in eine benachbarte Baugrube stürzte, wirken enorme Kräfte: Am Samstagabend wurden die Helfer des Technischen Hilfswerks (THW), die jeden Abend die Stützkonstruktion in der Schwetzinger Straße kontrollieren, von Nachbarn und der Familie des Hauseigentümers darauf hingewiesen, dass sich die Wand der rückwärtigen Scheune zur Neugasse hin nach außen wölbt. Von 18 bis 1 Uhr morgens waren deshalb 27 Helfer des THW und zehn Feuerwehrleute im Einsatz, um auch diese Wand abzustützen.

"Wir kontrollieren jeden Tag das Gerüst. Dabei wird überprüft, ob sich Gewindespindeln gelöst und deshalb nachgezogen werden müssen oder ob noch alle Holzkeile fest sitzen", erklärte Daniela Geier, Öffentlichkeitsbeauftragte des THW. Nachbarn hätten diese Helfer über die Veränderungen an der Wand in der Neugasse aufmerksam gemacht. "Auch die Risse haben sich fortentwickelt", sagte Abteilungskommandant Marco Friz von der Feuerwehr Wiesloch.

Zusammen mit einer Statikerin und dem Baufachberater des THW Ladenburg wurden die Schäden dann begutachtet und entschieden, ein weiteres Stützgerüst, jetzt in der Neugasse, aufzubauen. Auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann war am Samstagabend vor Ort und das Baurechtsamt der Stadt Wiesloch verfolgte den Einsatz.

"Die Wand der Scheune in der Neugasse drückt nach außen in Richtung Straße. Das versuchen wir mit unserem Einsatzgerüstsystem abzufangen", erklärte Baufachberater Yannick Edelmann vom THW Ladenburg. Erst im März hatte das THW Wiesloch/Walldorf eine dreitägige Übung zum Umgang mit dem Gerüstsystem absolviert.

Vermutet wurde am Samstagabend, dass das gesicherte Gebäude in der Schwetzinger Straße gegen die Scheune drückt und es deshalb zu den Veränderungen im rückwärtigen Bereich kommt. Die Scheune hat im Erdgeschoss gemauerte Wände, darüber befindet sich eine Fachwerkkonstruktion. "Vermutlich hat sich auch im Haus Schwetzinger Straße die Decke zwischen Ober- und Dachgeschoss gesenkt", erklärte Edelmann. Auf der Giebelseite der Scheune gebe es keine Veränderungen.

Um die Einsatzkräfte, die direkt an der ausgewölbten Wand arbeiteten, zu schützen, wurde – wie schon am Mittwoch – das Einsatzsicherungssystem aufgebaut. Mit Hilfe von kleinen Spiegeln an der Hauswand misst ein Laser mögliche Bewegungen der Bausubstanz. Im Notfall können die Helfer so gewarnt werden.

Das Rote Kreuz Wiesloch übernahm am Samstag die Verpflegung der Einsatzkräfte und auch der Eigentümer des Hauses, Hüseyin Dasdelen, war mit seiner Familie vor Ort. Seine Schwester hatte die THW-Helfer über die Veränderungen an der Scheune mit informiert. "Es ist wichtig, dass niemand verletzt wird, da machen wir uns wirklich große Sorgen", sagte Dasdelen. Die Helfer hätten sofort reagiert und der Einsatz habe sehr schnell begonnen, loben alle die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Update: Sonntag, 6. November 2022, 13.48 Uhr

Nachbarn dürfen nicht zurück

Von Timo Teufert

Wiesloch. Der Einsturz einer Hauswand am frühen Mittwochmorgen in der Schwetzinger Straße hat Konsequenzen: Der Eigentümer der benachbarten Baugrube muss sein Grundstück so sichern, dass keine Gefahr mehr für die umliegenden Häuser ausgeht. Das hat die Stadt Wiesloch verfügt. Sollte er dies nicht tun, hat die Stadt nach RNZ-Informationen ein Zwangsgeld von 100.000 Euro festgesetzt.

Vor Ort verschaffte sich am heutigen Freitag der Ermittler der Polizei einen Überblick und die ehemaligen Bewohner des betroffenen Hauses konnten sich eine alternative Wohnung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft anschauen.

"Meine Eltern konnten gestern eine Wohnung besichtigen", sagt der Hauseigentümer Hüseyin Dasdelen. Das sei ihm und seiner Familie besonders wichtig, dass die Eltern gut versorgt sind und eine neue Bleibe bekommen. Bislang ist der 84-jährige Vater bei einer Schwester in Mühlhausen untergekommen, die 73-jährige Mutter bei einem Bruder in Horrenberg. Er selbst hat sein Quartier bei seiner Schwester in Wiesloch aufgeschlagen, um schnell an der Unglücksstelle zu sein. So wie am heutigen Freitagmorgen, als das Baurechtsamt zusammen mit der Polizei das Haus in Augenschein nahm.

Foto: PR-Video

Am Tag des Unglücks durfte Dasdelen nur das Nötigste aus dem Haus herausholen: "Ein paar Klamotten, Papiere und Computer, mehr nicht." Ob er an den Rest noch einmal heran kommt, zum Beispiel die Familienerinnerungen auf dem Speicher, sei derzeit noch unklar. "Meine Eltern sind fertig mit der Welt, sie haben seit 47 Jahren in diesem Haus gelebt", macht Dasdelen die Dimension des Unglücks für die Familie deutlich. Seitdem die Familie aus der Türkei nach Deutschland kam, lebte sie dort. Sowohl Vater als auch Mutter könnten im Moment nicht über das Erlebte sprechen.

"Bis jetzt ist noch nicht klar, wie es weiter geht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten", sagt Dasdelen ein wenig resigniert. Derzeit ist das Gebäude durch die Polizei beschlagnahmt, weil die Beamten wegen "Baugefährdung" ermitteln. Sobald es von den Ermittlern freigegeben wird, das hat die Stadtverwaltung bereits angekündigt, wird es von kommunaler Seite eine Nutzungsuntersagung geben.

Dasdelens Haus muss dann wahrscheinlich abgerissen werden. Dabei hatte die Familie ganz andere Pläne: Die rückwärtige Scheune sollte abgerissen werden, das nun beschädigte Haus, Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, kernsaniert und um einen Anbau ergänzt werden.

"Wir haben eine Verfügung herausgegeben, dass Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen sind", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Selbst wenn der Eigentümer gegen diese Verfügung Widerspruch einlegen sollte, gilt sie unmittelbar, ohne Aufschub. "Wir sind insgesamt dran, dass auch am Nachbargebäude an der Ecke Mühlgasse Sicherungsmaßnahmen veranlasst werden", so Elkemann. Weil unklar sei, ob auch die Wand dieses Gebäudes gefährdet ist, habe die Stadt für dieses Haus eine Nutzungsuntersagung verfügt.

Dessen 85-jährige Bewohnerin wurde mittlerweile von den Söhnen in einer Kurzzeitpflege untergebracht. Die Kinder ärgern sich darüber, dass die städtische Verfügung am Abend des Unglückstages nur in den Briefkasten geworfen wurde. Die Unterbringung im Haus Kurpfalz sei für 25 Tage gesichert, erklärte Alois Höhn, der Sohn der Betroffenen. "Ich frage mich aber, was passiert danach? Wie lange dauert die Sanierung und wer trägt Sorge dafür, dass alles richtig gemacht wird? Und wer trägt die Kosten für die Unterbringung meiner Mutter?", so Höhn. Die Stadt habe es sich einfach gemacht und nur am Morgen bei seiner Mutter geklingelt und gesagt, sie solle das Haus verlassen.

Grundsätzlich fragt er sich: "Wie konnte der heutige Zustand überhaupt eintreten?" Einer müsse seiner Ansicht nach versagt haben: Entweder der zertifizierte Abbruchunternehmer bei seiner Arbeit oder die Stadt Wiesloch bei der Überwachung der Arbeiten.

Denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite sei vor einigen Jahren ein Mittelhaus abgerissen worden. Die Giebelwände der Nachbarhäuser mussten dort deshalb nach Höhns Schilderung mit Betonfundamenten unterfangen werden. "Die Stadt hätte meiner Meinung nach im Rahmen der Bauaufsicht ihre Kontrollfunktion wahrnehmen und vor Ort prüfen müssen, ob die Arbeiten dem Standard entsprechen", ist Höhn überzeugt.

Dazu erklärte OB Elkemann: "Wir hatten bislang keine Hinweise, dass es statisch so problematisch ist. Uns ist nur bekannt, dass es wegen Bauschäden Zivilrechtsstreits gegeben hat." Man werde aber am Montag die Akten zum Fall durchforsten, um eine Chronologie zu erstellen. Außerdem werde man am Mittwoch im Technischen Ausschuss den Gemeinderäten über den Fall berichten.

Bereits am Donnerstag hatte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gerhard Veits, Elkemann gebeten, die Vorgänge im Ausschuss für Technik und Umwelt anzusprechen. "Es ist ein riesiges Glück, dass hier niemand zu Schaden kam und mir ist völlig unverständlich, dass diese Gefahr nach Abbruch des Nachbarhauses nicht beseitigt worden ist", so Veits.

Er möchte deshalb von der Verwaltung wissen: "Wieso hat man die Einsturzgefahr jahrelang nicht erkannt? Welche Maßnahmen genau hat die Stadt wann bauordnungsrechtlich ergriffen, um die offensichtlich nicht getroffenen Sicherungspflichten gegenüber dem Nachbarn durchzusetzen?"

Denn laut Dasdelen haben seine Nachbarn und er sich immer wieder bei der Stadt über die Baustelle beschwert: "Auch als der Bagger die Baugrube ausgehoben hat und die Baustelle danach zum Stoppen kam." Danach sei das Loch mit Wasser vollgelaufen und sei immer größer geworden, weil Erde nachrutschte.

Am Mittwochmorgen war die Mutter von Dasdelen von einem knirschenden Geräusch wach geworden und hatte den Rest der Familie geweckt. Die fünf Personen, die sich im Haus aufhielten, konnten sich in Sicherheit bringen, bevor die Hauswand in die benachbarte Baugrube stürzte. Das Technische Hilfswerk hatte den Tag über eine Stützkonstruktion errichtet. Um Erschütterungen zu vermeiden, bleibt die Schwetzinger Straße vor dem Haus für Fahrzeuge gesperrt.

Update: Freitag, 4. November 2022, 19 Uhr

Am frühen Morgen stürzte die Wand einfach ein

Von Timo Teufert

Wiesloch. Die 73-jährige Mutter von Hüseyin Dasdelen wachte am frühen Mittwochmorgen durch ein lautes Knirschen in ihrem Haus auf. Sie weckte gegen 4.30 Uhr ihren 84-jährigen Mann und alarmierte im ersten Stock den schlafenden Sohn, seine Frau und ihren Enkel, nachdem die Geräusche immer stärker wurden.

"Als ich in der Küche war, stand die Wand schon 20 bis 30 Zentimeter vom Fußboden ab", berichtete Dasdelen. So schnell wie möglich brachten sich die Fünf in Sicherheit. "Beim Runtergehen habe ich gesehen, dass der Putz schon abgeplatzt war", berichtete der Hauseigentümer.

Nur Minuten nachdem sich die Familie in Sicherheit gebracht hatte, stürzte die Wand ein und machte das Haus – das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde und in dem die Familie seit 1977 lebt – von einem Moment auf den anderen unbewohnbar. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) waren bis zum Abend damit beschäftigt, das Haus in der Schwetzinger Straße, Ecke Neugasse, zu sichern.

Hanim Eligüzel, die Schwester des Eigentümers, ist verzweifelt: "Es ist so schlimm, das ist mein Elternhaus. Die ganzen Erinnerungen sind weg", sagte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen. Die Einsatzkräfte machten den Bewohnern gestern wenig Hoffnung, dass man das Haus noch retten könne.

In die Trauer der Familie mischt sich aber auch Wut, Wut auf den Eigentümer des Nachbargrundstücks und die Stadt Wiesloch. Denn vor zwei Jahren hatte der Nachbar die ehemalige Metzgerei in der Schwetzinger Straße 22 abgerissen. Bei den Abrissarbeiten wurden laut Dasdelen die Grundmauern seines Hauses beschädigt, ebenso wie die Gebäude von zwei anderen Nachbarn.

Dasdelen schaltete im April 2021 einen Anwalt ein und versucht seither, zivilrechtlich den Schaden geltend zu machen. Doch bis heute sei kein Gutachter vor Ort gewesen, um den Schaden zu untersuchen. "Wenn der gekommen wäre, hätten wir es reparieren können", sagte Dasdelen.

Aber auch die Stadt habe weggeschaut, erklärte er. Immer wieder habe man darauf hingewiesen, dass die Baugrube voller Wasser sei, Ungeziefer darin lebe. "Bei der Stadt hat sich dafür niemand interessiert", sagte Dasdelen. Das bestätigte Alois Höhn, Sohn der Nachbarin auf der anderen Seite der Baugrube: "Die Stadt verweist immer auf die Sicherungspflicht des Eigentümers.

Und weil es ein zertifiziertes Abrissunternehmen war, das den Abbruch durchführte, hält sich die Stadt komplett raus." Er habe vor Kurzem einen Sieg vor Gericht gegen den neuen Eigentümer – das Grundstück wurde offenbar weiterverkauft – errungen: "Die Hauswand muss verputzt und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden."

Allerdings stelle sich nun die Frage der Standsicherheit. Den Tag über hatte das Baurechtsamt angekündigt, Höhns 85-jährige Mutter könne nicht im Haus bleiben, weil ein Gutachten sage, das Haus sei einsturzgefährdet. "Diese Information wurde uns aber nicht zugänglich gemacht", sagte Höhn, der sich von der Stadt alleingelassen fühlt, und selbst schauen musste, wie er zurechtkommt.

Auf RNZ-Nachfrage sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann, man habe die Bewohnerin aus Sicherheitsgründen dringend gebeten, das Haus zu verlassen. "Denn die Statikerin kann keine Garantie übernehmen", dass sich die Wand nicht genauso verhalte wie beim Nachbarn, so Elkemann.

Zu den Vorwürfen der Familie Dasdelen sagte der OB: "Wir haben gegenüber dem Eigentümer des freien Grundstücks darauf gedrungen, dass Sicherungen stattfinden." Man könne aber als Stadt nur bauordnungsrechtlich handeln, gleichzeitig liefen seiner Kenntnis nach Zivilverfahren gegen den Eigentümer. "Wir sind aber dran", versicherte Elkemann.

Der Alarm mit dem Stichwort "Gebäudeeinsturz" ging bei der Feuerwehr Wiesloch und dem Technischen Hilfswerk Wiesloch/Walldorf um 5.06 Uhr ein. Die Feuerwehr sperrte zunächst den Gefahrenbereich, der Baufachberater des THW aus Haßmersheim und eine Statikerin nahmen das Gebäude näher in Augenschein.

Mit der Feuerwehr-Drehleiter installierte das THW Ladenburg zudem das Einsatzsicherungssystem. Dafür wurden Spiegel an der offenen Fassade angebracht. Ein Laser misst dann regelmäßig die Abstände zu den Spiegeln. Sollte sich etwas bewegen, werden die Einsatzkräfte gewarnt.

Am Vormittag wurde dann das Einsatzgerüst des THW aufgebaut: "Wir stützen das Gebäude in Richtung Schwetzinger Straße ab, damit nichts auf die Fahrbahn stürzt", berichtete Lukas Hudelmayer, Zugführer des THW Wiesloch/Walldorf.

Durch dieses Gerüst werden die Kräfte aufgenommen und verteilt, sodass der Druck, der auf den Mauern laste, genommen werde. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr Mühlhausen mit ihrer Drohne vor Ort, um Bilder der Einsatzstelle aus der Luft zu machen.

Schließlich wurde mit Hilfe des Teleskopmastes der Feuerwehr Walldorf und der Drehleiter der Feuerwehr Wiesloch ein Hilfsgerüst aus Holz an den Giebeln des Hauses angebracht. "Mit Gewindestangen werden dann die Giebelwände gegeneinander verschraubt und stützen sich so gegenseitig", erklärte Matthias Eberle, Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort.

Erst mit Einbruch der Dunkelheit war der Einsatz schließlich beendet. Acht Kräfte des Wieslocher Roten Kreuzes hatten für sanitätsdienstliche Absicherung und Verpflegung gesorgt.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sei das Gebäude beschlagnahmt worden. "Es gibt erste Verdachtsmomente auf eine ,Baugefährdung’", erklärte ein Sprecher. Die Abteilung "Gewerbe und Umwelt" habe deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest, so der Sprecher.

Update: Mittwoch, 2. November 2022, 19.20 Uhr

Wand eingestürzt – Polizei ermittelt wegen "Baugefährdung"

Wiesloch. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, stürzte aus bislang unbekannten Gründen am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, die Außenwand eines Hauses in der Schwetzinger Straße ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Die vier Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Bis in die frühen Nachmittagsstunden waren Einsatzkräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch und des Technischen Hilfswerks Wiesloch sowie aus Ladenburg vor Ort im Einsatz. Das THW aus drei Ortsverbänden war mit 22 Hilfskräften vor Ort und baute ein Gerüst auf, um das Haus zu sichern.

Durch den Einsatz eines Einsatzsicherungssystems (Lasertechnik), konnten die Bewohner noch einmal in das Hausinnere und ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen. Diese Form der Messtechnik misst kleinste Bewegungen des Gebäudes.

Auch sicherte die Feuerwehr den Giebel des Hauses. Aus der Luft wird das Geschehen von einer Drohne der Feuerwehr Mühlhausen festgehalten.

Zur Klärung der Statik wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der das Gebäude für unbewohnbar einstufte. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Die Schwetzinger Straße war bis etwa 14 Uhr ab der Kreuzung Messplatzstraße/Ringstraße (Palatin) gesperrt. Auch der Öffentliche Personennahverkehr musste zeitweise umgeleitet werden.

Wegen des Verdachts der "Baugefährdung" wurden die Ermittlungen aufgenommen. Das Gebäude ist beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 2. November 2022, 16.55 Uhr