Walldorf. (tt) Das Alpaka-Jungtier, das im Juni im Walldorfer Tierpark zur Welt gekommen ist, trägt ab sofort den Namen "Wallentina". Die Jury wählte den Vorschlag der sechsjährigen Eline aus, der ein eindeutiger Hinweis auf die Herkunft des Tieres ist. 117 Grundschüler aus Walldorf hatten sich am Namenswettbewerb beteiligt.

Die Siegerin erhält als Preis eine einjährige Tierpatenschaft für "Wallentina" sowie einen Einkaufsgutschein in Höhe von 25 Euro für einen Spielzeugladen. Jeweils einen 15-Euro-Gutschein erhielten Nila und Leyla, deren Bilder ebenfalls ganz weit vorne in der Gunst der Jury standen. Zur Jury gehörten unter anderem Bürgermeister Matthias Renschler, Bernhard Schreier vom Förderverein des Tierparks und David Högerich vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft, dem der Tierpark organisatorisch zugeordnet ist.

"Wie schwierig diese Aufgabe war, zeigt sich schon daran, dass sich unter den 16 vorausgewählten Bildern und Namensvorschlägen jedes Jurymitglied im ersten Durchgang für einen anderen Namen entschieden hatte", heißt es in einer Mitteilung. In einer zweiten Runde wurden dann Punkte vergeben, um eine Entscheidung herbeizuführen: "Wallentina" erhielt die meisten Stimmen und setzte sich knapp gegen die weiteren Vorschläge Alpy, Luna, Kiki, Flecki und Charli durch. Neben den originellen Namensvorschlägen zeigte sich die Jury aber vor allem auch von der Qualität der Bilder überrascht. Teils haben die Kinder wirklich sehr viel Zeit in ihre Werke investiert und sich viel Mühe gegeben.