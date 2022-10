"Ich hoffe, dass sich die Kunden in Zukunft daran erinnern, dass wir diese günstigen Preise weitergeben", so Gruber. Denn solche Verträge könne man nur abschließen, wenn man mit seinen Kunden auch "planen" könne. Sprich: Kunden, die sich langfristig an die Stadtwerke binden und nicht jedes Jahr den günstigsten Anbieter suchen und dann wechseln würden.

Die Gaspreise klettern seit rund einem Jahr in die Höhe. Das fing schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an. Und seit Russland gar kein Gas mehr liefert, haben sich die Preise im Einkauf nahezu verfünffacht. An der Börse würde die Kilowattstunde Erdgas derzeit rund 20 Cent kosten, vor rund zwei Wochen waren es sogar 35 Cent. "Und das ohne alles", ergänzt Gruber. Damit meint er die verschiedenen Abgaben, die noch zusätzlich zu entrichten sind (siehe Hintergrund-Kasten oben rechts).

Von Anja Hammer

Walldorf. Einen Wollpullover und Wollsocken kaufen: Das ist der Tipp von Matthias Gruber. Dass der Geschäftsführer der Walldorfer Stadtwerke damit fast in die gleiche Kerbe schlägt wie Waschlappen-Empfehler Ministerpräsident Winfried Kretschmann, hat einen Grund. Die Stadtwerke erhöhen die Gaspreise. Und zwar ordentlich. Daran ändert auch die inzwischen gekippte Gasumlage und die beschlossene Mehrwertsteuersenkung nichts. Einziges Trostpflaster: Die Preissteigerung fällt nicht ganz so happig aus, wie die Walldorfer Stadtwerke sie ihren Kunden noch im September mitgeteilt hat.

Betroffen sind die Kunden in der Grundversorgung und solche mit einem Erdgas-Plus-Vertrag. Wer bei Letzterem beispielsweise bislang 7,16 Cent pro Kilowattstunde zahlte, der muss ab November gut 14,8 Cent auf den Tisch legen. Den gleichen Preis zahlen auch die Kunden in der – eigentlich teureren – Grundversorgung. Angekündigt waren 17,42 Cent. "Ich weiß, das ist happig", so Gruber über die Erhöhung. "Ich will es auch gar nicht schön reden."

Das Glück der Walldorfer Stadtwerke: Man habe zu Beginn der Coronakrise zwei langfristige Beschaffungsverträge abgeschlossen, erklärt der Geschäftsführer. "Aus heutiger Sicht war das ein günstiger Zeitpunkt." Das bedeutet, die Stadtwerke zahlen für eine Teilmenge des von ihr vertriebenen Erdgases einen festen Preis, der deutlich unter den heutigen Preisen liegt. Diese Verträge laufen bis Ende 2023.

"Ich hoffe, dass sich die Kunden in Zukunft daran erinnern, dass wir diese günstigen Preise weitergeben", so Gruber. Denn solche Verträge könne man nur abschließen, wenn man mit seinen Kunden auch "planen" könne. Sprich: Kunden, die sich langfristig an die Stadtwerke binden und nicht jedes Jahr den günstigsten Anbieter suchen und dann wechseln würden.

Die langfristigen Kunden profitieren derzeit auch am meisten. Wer etwa einen Festpreisvertrag, einen sogenannten Erdgas-Fix-Vertrag, mit den Stadtwerken abgeschlossen hat, zahlt weiterhin 8,6 Cent pro Kilowattstunde. Zwar wurden die Festpreis-Kunden benachrichtigt, dass auch ihre Preise steigen, doch da die Gasumlage gekippt wurde, ist das nun nicht mehr der Fall.

Allerdings gelten die Festpreis-Verträge nur bis zum Jahresende. Dann rutschen auch diese Kunden in die Grundversorgung und müssen 14,82 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Vorausgesetzt, die Preise am Energiemarkt bleiben stabil. "Zur Zeit kann man einfach keine Preisgarantien abgeben", so Gruber. Er verspreche aber, sollten die Preise fallen, würden die Stadtwerke dies auch an ihre Kunden weitergeben.

Hintergrund > Der Erdgaspreis, den der Verbraucher letztlich bezahlen muss, setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Zum reinen Gaspreis kommt noch die Konzessionsabgabe in Höhe [+] Lesen Sie mehr > Der Erdgaspreis, den der Verbraucher letztlich bezahlen muss, setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Zum reinen Gaspreis kommt noch die Konzessionsabgabe in Höhe von 0,03 Cent hinzu. Diese müssen die Stadtwerke an die Stadt Walldorf entrichten, weil die Gasleitungen durch städtischen Boden verlaufen. Obendrauf kommt noch die Erdgassteuer. Diese wird von der Zollverwaltung erhoben und fließt in den Bundeshaushalt ein. Sie beträgt 0,55 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Und dann ist da noch der CO2-Preis: Dieser schlägt in diesem Jahr mit rund 0,6 Cent pro Kilowattstunde zu Buche. Zudem müssen die Energieversorger sieben Prozent Umsatzsteuer bezahlen und geben das natürlich auch an die Kunden weiter. Die Gasbeschaffungsumlage wurde zwar wieder gekippt, nicht aber die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass die Bilanzierungsumlage, die bisher bei 0 Cent lag, erstmals wieder in Kraft tritt. Ab dem 1. Oktober beträgt diese 0,57 Cent/kWh netto für Haushaltskunden. aham [-] Weniger anzeigen

Wer jetzt an einen Wechsel zu den Walldorfer Stadtwerken denkt, der sollte wissen: Der Eigenbetrieb ist nur verpflichtet, Kunden aus Walldorf aufzunehmen. Neue Kunden aus anderen Kommunen würde man derzeit nicht mehr aufnehmen, so Gruber. Dies habe man in der Vergangenheit getan und diese Kunden würden auch Bestandsschutz genießen.

Auch wer angesichts der steigenden Gaspreise über Heizen mit Strom nachdenkt, den warnt Gruber. Dafür sei das deutsche Stromnetz nicht ausgelegt und es drohe ein Blackout. Außerdem seien Infrarot-Wandpanele oder Heizlüfter eine "Kostenfalle". Zumal auch die Strompreise zum Jahreswechsel deutlich steigen werden. Aktuell kostet der Strom in der Grundversorgung 31,8 Cent brutto pro Kilowattstunde. "Bei der aktuellen Lage würden mich rund 60 Cent im neuen Jahr nicht überraschen", kündigt Gruber an. Daher rät er eben zu Wollpulli und Wollsocken. Und am besten auch zu Dämmmaßnahmen. Denn dass der Gaspreis eines Tages wieder auf sein altes Niveau zurückkehrt, davon geht der Fachmann nicht aus.