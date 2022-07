Walldorf. (kvs) Wie ein leises Rufen erheben sich die zarten Töne der Bratsche in das Kirchenschiff. Schnell schließt sich das gesamte Ensemble Operone unter der Leitung von Timo Jouko Herrmann mit all seiner musikalischen Kraft an. Die Komposition "Song of the Earth" von Herrmann eröffnete die Festveranstaltung zum 102. Geburtstag Kurt Kleins im Rahmen der Kurt-Klein-Tage. In der evangelischen Kirche konnte der Musikbeauftragte der Stadt Walldorf Vivian Ullmann, Leslie Simon und James Klein – die drei Kinder des gebürtigen Walldorfers Kurt Klein – begrüßen. Sie waren extra aus Amerika nach Walldorf gekommen und hatten Ehepartner, Kinder und Enkelkinder mitgebracht.

In der seltenen Form des Melodrams, das im späten 18. Jahrhundert und in den 1920er Jahren seine Blütezeit hatte, verarbeitete Herrmann einen lyrischen Text Kurt Kleins. Eine letzte Fotografie, die vermutlich 1936 entstand, veranlasste ihn zu meditativen Erinnerungen an seine in Auschwitz ermordeten Eltern. Das Kammerensemble ließ den Schmerz der Erinnerung durch jede einzelne Note hindurchscheinen. Andrés Bertomeu, einer der weltweit wenigen professionellen Verrophon-Spieler, sorge mit seinem einzigartigen fast vergessenen Instrument für sphärische Klänge und die Übersetzung der Metapher Glas in Musik.

In der evangelischen Stadtkirche Walldorf fanden zu Ehren des 102. Geburtstages von Kurt Klein ein Konzert und Interviews statt. Foto: Pfeifer

Die Sprechstimme hatte der Opernsänger Bryan Boyce übernommen. Das singuläre, beinahe herausgeschriene "Why?" am Anfang bedurfte keiner Übersetzung. Die ruhige Bassstimme stand mit ihrer Sanftheit im Gegensatz zu den erschreckenden Ereignissen, von denen im Text die Rede ist. Die kraftvolle Intonation von "Dunkel ist das Leben – ist der Tod" aus Gustav Mahlers "Lied von der Erde" stellte nicht nur zwischen beiden Musikstücken und dem Gedicht eine Verbindung her, sondern sorgte auch für Gänsehaut. Anhand der zur Verfügung gestellten Übersetzung konnten alle Zuhörer dem Text gleichermaßen folgen. Nach kurzer Stille honorierten die Besucher diese zweite Aufführung der Gedichtvertonung mit viel begeistertem Applaus.

Im Anschluss ergriff Vivian Ullmann, älteste Tochter Kurt und Gerda Weissmann-Kleins, im Namen der nachfolgenden Generation das Wort. Sie beschrieb die tiefe Liebe des Vaters vor allem zu klassischer Musik, die ihm in schweren Situationen Anker und Kraftgeberin war. Mit kleinen Anekdoten aus dem Leben der Familie untermauerte sie das Bild eines enzyklopädischen Musikliebhabers und leidenschaftlichen Konzertbesuchers. Sie zeigte sich hocherfreut und ...