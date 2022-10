Walldorf. (tt) Die Fahrradfahrer in den Fokus rücken – das will die Stadt Walldorf mit der neuen Fahrradstraße, die am Donnerstag feierlich für die Zweiradfahrer freigegeben wurde. "Ich halte das für ein gutes, gewinnbringendes Projekt für Walldorf", sagte Bürgermeister Matthias Renschler. Die Stadt will damit die wichtige Verbindung zwischen Kernstadt und Schulzentrum für die Radfahrer sicherer machen. Grundlage für die Umsetzung ist das Radverkehrskonzept, das noch weitere Ideen für Fahrradfahrer enthält. "Es werden weitere Maßnahmen folgen", versprach Stadtbaumeister Andreas Tisch bei der Eröffnung.

Auf der Kurpfalzstraße sind jetzt Fahrradfahrer bevorrechtigt, unterstrich Tisch. An den Kreuzungen müssten sie nicht mehr auf den Verkehr achten und dürften auch nebeneinander fahren. Den Fußgängern gehören die Gehwege, radelnde Kinder unter acht Jahren müssen aber auch in einer Fahrradstraße auf dem Gehweg fahren.

Nur noch Anlieger und Besucher dürfen ab sofort mit dem Auto in die Straße einfahren. Es gilt Tempo 30. Autos und Motorräder dürfen Radfahrer überholen, wenn der gesetzlich vorgeschriebene seitliche Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. "Das Überqueren der Kurpfalzstraße bleibt an allen 13 Kreuzungen für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Allerdings hat die Fahrradstraße künftig Vorfahrt und die Autofahrer müssen an diesen Stellen ganz besonders Rücksicht nehmen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Dafür wurden die Kreuzungsbereiche mit roter Farbe hervorgehoben. Auch eine neue Beschilderung macht auf die geänderte Vorfahrtsregelung aufmerksam. Markiert wurde auch die sogenannte "Dooring-Zone", um Unfälle beim Öffnen der Autotüren an den Längsparkplätzen zu verhindern.