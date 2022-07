Von Timo Teufert

Walldorf. Uraufführung im Walldorfer Luxor-Kino: Am Sonntag, 3. Juli, wird dort im Rahmen der Kurt-Klein-Tage zum ersten Mal die deutsche Fassung des Films "One Survivor Remembers – Eine Überlebende erinnert sich" gezeigt. In dem Oscar-prämierten Dokumentarfilm schildert die Frau von Kurt Klein, Gerda Weissmann-Klein, sehr eindrucksvoll, wie sie als