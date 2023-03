Von Timo Teufert

Walldorf. Auch wenn Elektro-Kehrmaschinen in anderen Kommunen schon längst zum Fuhrpark gehören, wird es in den kommenden Jahren ein solches Modell in Walldorf nicht geben: Denn die Gemeinderäte haben im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr den Kauf von zwei dieselbetriebenen Kehrfahrzeugen beschlossen. Grund für die Entscheidung war vor