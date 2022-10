Nicht fehlen durfte der "Katzenhausarrest", der Walldorf deutschland- und europaweit in die Medien brachte – alles wegen der Haubenlerche. "Walldorf ist jetzt weltbekannt, wird jetzt auch Katzen-Alcatraz genannt." Auch Bürgermeister Renschler bekam sein Fett weg. In Mannheim geboren, aber im Schwäbischen aufgewachsen, das "geht mal gar nicht". Und so wurde der Rathauschef flugs "verkurpfälzert", mitsamt ...

Bürgermeister Renschler konnte eine Feuerwehr-Abordnung aus der Partnerstadt Freeport in den USA begrüßen, einen Tag später gesellte sich noch eine Delegation aus dem französischen Saint- Max hinzu. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Klaus Engwicht, nahm in seiner Kerwerede so manche Ereignisse der jüngeren Vergangenheit auf die Schippe. So bedauerte er den Ausfall der 1250-Jahr-Feier der Astorstadt, die eigentlich in 2020 hätte stattfinden sollen. "Aber 2070 haben wir erneut eine Chance, dann wird Walldorf 1300 Jahre alt", vertröstete er das zahlreich erschienene Publikum. Er machte sich über den "ersten Fahrrad-Highway" lustig, jenen in der Kurpfalzstraße, wo Radler jetzt Vorrang haben, und erwähnte das Runterdrehen der Heizung im Rathaus: "Die sitzen jetzt alle mit dem Pelzjäckchen am Schreibtisch."

Nachdem die Regenwolken sich verzogen hatten, strömten die Besucherscharen zur Walldorfer Kerwe. Sie konnten Auftritte der Storchenküken der Karnevalsgesellschaft (Mitte, li.), der Band „Across the Ages“ (Mitte, re.) sowie des Deutsch-Indischen Freundeskreises (li.) erleben. In der Hauptstraße war stellenweise kein Durchkommen mehr, beliebt waren Zuckerwatte und andere Leckereien. Fotos: Pfeifer

Walldorf. Es bedurfte nur eines einzigen Schlags, dann konnten 30 Liter Freibier zur offiziellen Kerweeröffnung in Walldorf fließen. Bürgermeister Matthias Renschler ging gekonnt zu Werke, das Wetter spielte mit, hatte sich doch der Regen des Vormittags rechtzeitig verzogen. Es blieb trocken und an zwei Tagen wurde, nach zweijähriger Corona-Zwangspause, in der Astorstadt wieder kräftig gefeiert. es herrschte fröhliche Betriebsamkeit und das Angebot war vielfältig. Insgesamt 27 Vereine und Institutionen wirkten mit und der Regen am späteren Nachmittag konnte die Begeisterung nur unwesentlich trüben.

Von Hans-Dieter Siegfried

Zur Eröffnung war auf und vor der Bühne viel los. Der Spielmannszug der Feuerwehr unter Leitung von Gisela Peterka umrahmte den Einzug des Heimatvereins, der Storchenküken der Karnevalsgesellschaft und zahlreicher weiterer Abordnungen, ehe später das Blasorchester mit Damian Gernet als Dirigent das Badnerlied anstimmte – und es wurde fleißig mitgesungen.

Engwicht äußerte sich zudem über den Ursprung von Corona, dies wohl doch eher aus seiner sehr persönlichen Sicht. Er sprach von "so em Schlitzauge im Labor", das das Virus freigesetzt habe, und meinte: "De Chinese hawwe nur gelacht und damit noch Geschäfte gmacht." Äußerungen, die nicht zu seiner ansonsten humorvollen Rede passen wollten.

Nicht fehlen durfte der "Katzenhausarrest", der Walldorf deutschland- und europaweit in die Medien brachte – alles wegen der Haubenlerche. "Walldorf ist jetzt weltbekannt, wird jetzt auch Katzen-Alcatraz genannt." Auch Bürgermeister Renschler bekam sein Fett weg. In Mannheim geboren, aber im Schwäbischen aufgewachsen, das "geht mal gar nicht". Und so wurde der Rathauschef flugs "verkurpfälzert", mitsamt dem passenden Outfit. Sorge bereitete Engwicht auch der frühe Abflug der Störche in diesem Jahr. "Hoffentlich kommen die wieder", meinte er.

Nach der Eröffnung bestand genügend Gelegenheit, sich auf dem kleinen Rummelplatz auf Drehscheibe und Lindenplatz zu amüsieren. Karussells, ein Autoscooter, der obligatorische Schießstand und ein großes Angebot an Ess- und Trinkbarem in der Innenstadt lockten an den beiden Tagen viele Besucher an. Auch "Auswärtige" waren mit von der Partie, auch wenn es diesen zumeist schwerfiel, einen Parkplatz zu finden. Am Sonntag hatten außerdem die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

Für die Musikliebhaber standen auf gleich zwei Bühnen unterschiedliche Bands am Start, bei der Sparkasse und im Oberdorf. Da ging es rockig zu, unter anderem gaben "Across the Ages" ihre musikalische Visitenkarte ab, um später von "Gonzo’s Jam" abgelöst zu werden.

Das Programm am Kerwesonntag eröffnete das Akkordeonorchester Walldorf. Später trat die Storchengarde der Karnevalsgesellschaft mit ihrem Tanz "Weil ich ein Mädchen bin" in Aktion. Mit "Bollywoodtanz" entführte der Deutsch-Indische Freundeskreis auf der Oberdorf-Bühne in die ebenso bunte wie unterhaltsame Welt der indischen Filmproduktionen. Zwischenzeitlich konnte der Hunger gestillt werden, unter anderem mit einer Riesenbratwurst beim VFR Walldorf. Der Vesper-Wurst-Club war ebenso mit dabei wie die Distanzreiter.

War man beim Blick auf das Wetter eben noch skeptisch, sollte sich dies, bis auf ein paar Tropfen, doch tags darauf ändern. Temperaturen von über 20 Grad ermöglichten es den Kerwe-Gästen, auch mal längere Zeit im Freien zu sitzen und mit Freunden und Bekannten ein Schwätzchen zu halten. Und so bewahrheitete sich der Wunsch von Bürgermeister Renschler, der allen "viel Spaß und Freude beim Feiern" gewünscht hatte.