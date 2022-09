Auch am Samstag sind die Feuerwehren noch im Einsatz

Unterdessen haben die städtischen Forstwirte im Walldorfer Wald alle Hände voll zu tun, weil umgestürzte Bäume die Wege blockieren. "Im gesamten Revier waren es 35 bis 40 Bäume, die Waldwege blockiert haben", fasst Förster Gunter Glasbrenner die Schäden zusammen. Dabei sei in Hockenheim "fast nichts" passiert, in Reilingen nur "wenig". In Walldorf dagegen habe "der absolute Schwerpunkt" gelegen, und hier vor allem im Dannhecker Wald.

"Die Stadt Walldorf ist der AVR sehr dankbar, dass sie die Sonderabfuhr so kurzfristig möglich gemacht hat – trotz Urlaubszeit und trotz hoher Krankenstände beim Personal", unterstreicht ein Stadtsprecher. Bürger, die noch Details mit ihrer Versicherung zu klären haben und deshalb ihren Müll nicht entsorgen können, verweist die Stadt auf die reguläre Abfuhr am 12. September. Eine Anmeldung ist hier unter www.avr-kommunal.de im Internet oder unter Telefon 07261/931-310 oder per E-Mail an auftragsannahme@avr-kommunal.de möglich.

Die Stadt Walldorf weist im Vorfeld der Aktion ausdrücklich darauf hin, dass die Aktion nur für den Sperrmüll der Unwetteropfer bestimmt ist. "Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, dass nur die vom Unwetter Betroffenen entsprechend Sperrmüll bereitstellen. Es bedarf in diesem speziellen Fall keiner gesonderten Anmeldung bei der AVR Kommunal", so der Sprecher.

"Für die Sammlung ist zu beachten, dass ausschließlich Sperrmüll und Altholz mitgenommen werden", erklärte ein Sprecher der AVR auf RNZ-Nachfrage. Elektrogeräte und Metallschrott sind von der Sammlung ausgenommen, können aber bei der Abfallanlage in Wiesloch abgegeben werden. Sperrmüll und Altholz müssen auf dem Gehweg vor dem Grundstück bis 6 Uhr morgens bereitgestellt werden: "Bereitstellungen in Hof- oder Garageneinfahrten können nicht berücksichtigt werden", so der Sprecher.

Walldorf. (tt) Schnelle und unbürokratische Hilfe für alle Walldorferinnen und Walldorfer, die Opfer des Unwetters am letzten Freitag wurden: Am morgigen Samstag, 3. September, setzt die Abfallverwertungsgesellschaft des Kreises, AVR, acht Müllfahrzeuge in Walldorf und Sandhausen ein, um den Sperrmüll zu entsorgen, den die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren überfluteten Kellern herausgeholt haben. Die Sonderabfuhr ist für die Bürger kostenlos, auch eine Anmeldung ist laut AVR nicht erforderlich.

Das Unwetter mit starkem Wind und Niederschlägen habe eine regelrechte Schneise durch den Dannhecker Wald gezogen: von Sandhausen her über Lutherische Brücke und Maulbeerbuckel, Campingplatz, Tierpark, Schulzentrum bis zum SBK. "Die Schäden im Hochholz und im Reilinger Eck sind unbedeutend", so Glasbrenner. Er vermutet, dass am letzten Freitag besondere Windverhältnisse geherrscht haben müssen: Zwar habe es auch einige bereits dürre Kiefern erwischt, allerdings seien unter den betroffenen Bäumen auch beispielsweise Buchen gewesen, "die noch grün waren".

Zum Teil gute Nachrichten gibt es aus dem "Aqwa": Seit Mittwoch ist – neben dem Badesee – auch das Planschbecken im Freibadbereich wieder geöffnet – zu reduzierten Eintrittspreisen. Wegen der erheblichen Unwetterschäden werden das Olympia- und das Nichtschwimmerbecken in dieser Saison nicht mehr in Betrieb gehen. Auch im Tierpark wurde mittlerweile aufgeräumt und der Park hat seit Montag wieder für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.