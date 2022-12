Klimawandel-Vortrag in Walldorf: Lieber was essen oder nach Australien fliegen?

Walldorf. Nach dem Solarpark an der A5 soll Walldorf eine weitere sogenannte Freiflächen-Photovoltaikanlage erhalten: an der Bahnlinie Heidelberg-Bruchsal, am Nußlocher Bahnübergang in direkter Nachbarschaft zum Tom-Tatze-Tierheim . Der Aufstellung des dafür nötigen Bebauungsplans hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt.

Von Timo Teufert

Walldorf. Nach dem Solarpark an der A5 soll Walldorf eine weitere sogenannte Freiflächen-Photovoltaikanlage erhalten: an der Bahnlinie Heidelberg-Bruchsal, am Nußlocher Bahnübergang in direkter Nachbarschaft zum Tom-Tatze-Tierheim. Der Aufstellung des dafür nötigen Bebauungsplans hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt.

Im 1,6 Hektar großen Plangebiet, das vom Hardtbach durchschnitten wird, sind auf zwei Teilflächen zwei Solarfelder mit einer Größe von zusammen rund 9000 Quadratmeter geplant. Die Anlage soll eine Leistung von 0,8 bis zu einem Megawatt Peak liefern, vergleichbar dem bereits bestehenden Solarpark an der A5.

Die vorgesehene Fläche wird unter anderem deshalb als geeignet eingestuft, da ein Teil als unter anderem durch Schwermetalle belastete Altablagerung eingestuft ist. Auch eine derzeit noch intensiv als Ackerland genutzte Teilfläche weist erhöhte Schwermetall-, Arsen- und Bleiwerte auf und gilt laut Verwaltungsvorlage als "nur sehr eingeschränkt zum Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln geeignet".

Die Vorberatungen hätten das Areal am früheren Bahnübergang als "vorteilhaft identifiziert", sagte Mathias Pütz (CDU). Dort bestünden die wenigsten Konflikte mit "städtebaulichen Überlegungen, landwirtschaftlicher Nutzung, ökologischen Erwägungen und planungsrechtlichen Beschränkungen".

Seine Fraktion sehe Freiflächen-Photovoltaikanlagen als "wesentlichen Baustein" im Bestreben, selbst mehr Energie auf der Gemarkung zu erzeugen, da sie einen hohen Ertrag versprechen und vergleichsweise schnell umzusetzen sind.

Für die angestrebte Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 "brauchen wir jede Kilowattstunde – jede, die aus erneuerbaren Energien erzeugt ist", sagte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Eine Anlage in dieser Größe "bringt uns einen großen Schritt voran".

Angesichts der Altlasten im Areal habe sie "fast keine Bauchschmerzen wegen des Flächenverbrauchs" – allerdings habe der Bewuchs eine "gewisse ökologische Wertigkeit".

Schröder-Ritzrau wünschte sich aktuelle Ergebnisse der Messungen durch das Landratsamt und im weiteren Verlauf des Verfahrens eine Übersicht der voraussichtlichen Kosten, wenn Teile des Bodens gelagert werden müssten. Im Juni 2021 hatte die SPD-Fraktion beantragt, die Fläche, auf der sich von 1953 bis 1974 die offizielle Mülldeponie der Stadt Walldorf befand, zu sanieren.

Bis 2015 gab es laut Schröder-Ritzrau eine Kleingartenanlage auf dem Gelände: Am 16. März 2015 wurden vom Landratsamt an die Kleingärtner Anbauempfehlungen und Anbauverbote herausgegeben, sowie Hinweise, Kinder nicht mit Bodenmaterial in Berührung kommen zu lassen.

Man hatte laut Schröder-Ritzrau dort polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle und Mineralöle weit über den Grenzwerten, selbst in den Mischproben des Oberbodens, festgestellt.

Am 9. Dezember 2015 gab man dann eine sofortige Nutzungsuntersagung heraus, Anfang 2016 wurden alle Pächter förmlich und fristlos gekündigt und man forderte von ihnen den sofortigen Rückbau von Anlagen und Einfriedungen.

2018 schlug die Stadt eine Umnutzung der ehemaligen Kleingärten zur Bepflanzung durch den Nabu als standortgerechte Bepflanzung des Biotops vor, von einer geplanten Auskofferung des Areals wurde 2019 Abstand genommen.

"Das Förderprogramm Photovoltaik wird extrem gut angenommen", freute sich Wilfried Weisbrod (Grüne) über die erfolgreiche Solaroffensive der Stadt, deren Fördermittel bereits von vielen Hauseigentümern für Photovoltaik auf dem eigenen Dach genutzt werden.

Allen Gemeinderäten sei aber klar, dass für eine erfolgreiche Energiewende auch wesentlich mehr Freiflächen-Photovoltaikanlagen gebaut werden müssten. Zum Thema landwirtschaftliche Nutzung hatte Weisbrod eine Statistik parat, nach der auf 59 Prozent dieser Flächen Futter für Tiere angebaut werde. Seine Schlussfolgerung: Wäre die Hälfte aller Menschen Vegetarier, könnte man die Flächen für andere Dinge nutzen.

Ort des Geschehens

"Das ist das passende Gebiet", erklärte Fredy Kempf (FDP). Denn man wolle auch für erneuerbare Energien "nicht auf Teufel komm raus Wald fällen oder ertragreiche Böden" opfern. Das Ziel der Landesregierung, zwei Prozent der Flächen in Baden-Württemberg mit Freiland-Photovoltaikanlagen zu belegen, nannte er "natürlich schon extrem".